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Пас спасио дјечака од напада медвједа

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 22:31

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Пас спасио дјечака од напада медвједа
Фото: Društvena mreža X/ABC News

Дјечака ког је напао дивљи црни медвјед у дворишту куће у америчкој савезној држави Конектикат, спасао је породични пас Бела, показују снимци надзорне камере.

Инцидент се догодио недавно, када је медвјед изненада потрчао према дечаку Колтону Тацари који се налазио у дворишту, преносe медији.

На снимку се види како се дјечак укочио док му се животиња приближавала, али је у посљедњем тренутку између њих утрчала Бела, мјешанац хаскија, која је залајала, насрнула на медвједа и угризла га за реп.

Отац дјечака, Џефри Тацара, рекао је да је из куће прво чуо неуобичајено агресивно лајање пса.

"То није било њено уобичајено лајање. Одмах сам знао да нешто није у реду", рекао је он.

Према његовим ријечима, Бела је угризла медвједа за задњи дио тијела, након чега је животиња ударила у чамац паркиран у дворишту, а затим побјегла у оближњу шуму.

Бела је затим добила признање од локалних званичника, који су је похвалили због "невјероватне храбрости" у окршају са црним медвједом.

Сенатор савезне државе Конектикат Стивен Хардинг оцијенио је да Белин поступак показује "изузетну повезаност породица и њихових кућних љубимаца" и честитао јој на заслуженом признању.

(спутник србија)

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напад медвједа

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