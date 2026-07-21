Пас спасио дјечака од напада медвједа

Аутор:АТВ редакција
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Дјечака ког је напао дивљи црни медвјед у дворишту куће у америчкој савезној држави Конектикат, спасао је породични пас Бела, показују снимци надзорне камере.
Инцидент се догодио недавно, када је медвјед изненада потрчао према дечаку Колтону Тацари који се налазио у дворишту, преносe медији.
На снимку се види како се дјечак укочио док му се животиња приближавала, али је у посљедњем тренутку између њих утрчала Бела, мјешанац хаскија, која је залајала, насрнула на медвједа и угризла га за реп.
Отац дјечака, Џефри Тацара, рекао је да је из куће прво чуо неуобичајено агресивно лајање пса.
"То није било њено уобичајено лајање. Одмах сам знао да нешто није у реду", рекао је он.
Према његовим ријечима, Бела је угризла медвједа за задњи дио тијела, након чега је животиња ударила у чамац паркиран у дворишту, а затим побјегла у оближњу шуму.
What a good boy! A family's husky in Connecticut stepped in to save a child after a bear charged across their lawn.— ABC News (@ABC) July 7, 2026
The owner said he would reward the protective dog with a T-bone steak. https://t.co/0xm9lkLnqw pic.twitter.com/ut0ay7ExFb
Бела је затим добила признање од локалних званичника, који су је похвалили због "невјероватне храбрости" у окршају са црним медвједом.
Сенатор савезне државе Конектикат Стивен Хардинг оцијенио је да Белин поступак показује "изузетну повезаност породица и њихових кућних љубимаца" и честитао јој на заслуженом признању.
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