Зоран пошао да обиђе малињак, а тамо огромна звијер: Призор га шокирао

Аутор:АТВ редакција
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Зорана Крстића из села Сеоце, на обронцима Копаоника у општини Куршумлија, дочекало је велико изненађење када је отишао да обиђе свој малињак и провјери колико је малина сазрело за бербу.
У малињаку је угледао медвједа који се, чим је осјетио његово присуство, полако удаљио ка оближњој шуми. Сусрет је прошао без икаквих непријатности, а медвјед није причинио никакву штету у засаду.
Зоран је чак сликао медвједа.
Према ријечима ловаца из овог краја, медвједа некада није било на овом подручју. Први пут је једна јединка примијећена прије неколико година.
Иако се ради о ријеткој појави, присуство медвједа указује на то да се ова дивља животиња све чешће креће подручјима на обронцима Копаоника. Због тога се мјештанима савјетује додатни опрез приликом раних јутарњих или вечерњих обилазака имања.
Иначе, медвјед је у Србији заштићена врста и лов на њега је забрањен. Иако важе за опасне животиње они се, у ствари, плаше људи, преносе "Топличке вести".
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