Бахата крађа: Сјео у туђи трактор и побјегао у мрак

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Руми ухапсили су М. Ј. (32), због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка крађа.
Сумња се да је ноћас ушао у трактор са приколицом паркиран испред једне куће у околини града, стартовао га кључем који је био у брави и одвезао се ван насеља, гдје га је полиција зауставила.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Руми, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву, преноси Телеграф.
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