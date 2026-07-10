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Бахата крађа: Сјео у туђи трактор и побјегао у мрак

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 11:59

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Трактор ради на њиви.
Фото: Pexels/Andres Alaniz

Припадници Министарства унутрашњих послова у Руми ухапсили су М. Ј. (32), због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка крађа.

Сумња се да је ноћас ушао у трактор са приколицом паркиран испред једне куће у околини града, стартовао га кључем који је био у брави и одвезао се ван насеља, гдје га је полиција зауставила.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Руми, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву, преноси Телеграф.

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Тагови :

Трактор

Крађа

Србија

хапшење

Црна хроника

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