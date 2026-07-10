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Детаљи погибије два младића: Вожња завршила трагедијом

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 07:49

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ око 22 часа у баоградском насељу Батајниа када је возило квад улетјело у канал, живот су изгубила два младића Ђ. М. (24) и М. М. (25).

Како сазнаје Телеграф, до несреће је дошло када су се током вожње из до сада неутврђених разлога преврнули квадом и упали у канал.

На лице мјеста брзо су изашле екипе, међутим младићи нису давали знаке живота.

Како сазнаје портач, несрећа се догодила од стране Авале, у њивама у атару насеља у наставку улице Велике међе и Стевана Симића.

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Пријатељ страдалих је појаснио да су се другови током поподнева возили, али да су у једном моменту престали да се јављају због чега је и започета потрага за њима, а полиција је позвана око 22 часа.

Трагање је нажалост окончано трагедијом и проналаском преврнутог возила, а у близини и тела младића који су изгубили живот.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

погинули

трагедија

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