Детаљи погибије два младића: Вожња завршила трагедијом

Аутор:АТВ редакција
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У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ око 22 часа у баоградском насељу Батајниа када је возило квад улетјело у канал, живот су изгубила два младића Ђ. М. (24) и М. М. (25).
Како сазнаје Телеграф, до несреће је дошло када су се током вожње из до сада неутврђених разлога преврнули квадом и упали у канал.
На лице мјеста брзо су изашле екипе, међутим младићи нису давали знаке живота.
Како сазнаје портач, несрећа се догодила од стране Авале, у њивама у атару насеља у наставку улице Велике међе и Стевана Симића.
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Пријатељ страдалих је појаснио да су се другови током поподнева возили, али да су у једном моменту престали да се јављају због чега је и започета потрага за њима, а полиција је позвана око 22 часа.
Трагање је нажалост окончано трагедијом и проналаском преврнутог возила, а у близини и тела младића који су изгубили живот.
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