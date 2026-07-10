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Иранци спремају атентат на Трампа: Појавиле се узнемирујуће тврдње

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 08:29

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Иранци спремају атентат на Трампа: Појавиле се узнемирујуће тврдње
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Израел је подијелио са САД обавјештајне податке који, наводно, указују на планове Иранаца да изврше атентат на америчког предсједника Доналда Трампа, јавио је "Волстрит журнал", позивајући се на неименоване обавијештене изворе.

Трамп је јуче изјавио да је вјероватноћа да се изврши атентат на њега током овог мандата 5,2 одсто, те да је он "мета број један" за Иран.

Из Амбасаде Израела у САД нису жељели да коментаришу наводе извора, а из Мисије Ирана при УН нису одговорили на захтјев "Волстрит журнала" за коментар.

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САД су у ноћи између уторка и сриједе, 7. и 8. јула, извршиле нове нападе на Иран, након што је иранска војска гађала три танкера. Иранска војска је након тога извршила нападе на америчке базе у Бахреину и Кувајту, преноси "Срна".

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