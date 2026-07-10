Природна оаза: У БиХ се крије планина за коју многи нису ни чули

Аутор:АТВ редакција
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Иако се налази у самом срцу БиХ, планина Тајан још увијек је за многе непозната дестинација.
Смјештена у планинском подручју између Завидовића, Какња и Вареша, ова природна оаза привлачи све више љубитеља природе који желе побјећи од гужве и открити крајолике далеко од уобичајених туристичких рута.
Тајан можда нема популарност неких познатијих бх. планина, али управо због тога задржава посебну чар – мир, тишину и осјећај нетакнуте природе.
Подручје Тајана проглашено је заштићеним 2008. године под називом Споменик природе Тајан, чиме је постао једино такво подручје у Зеничко-добојском кантону.
Овдје се на релативно малом простору могу пронаћи кањони, пећине, густе шуме, ријеке, водопади и бројни видиковци.
Једна од највећих атракција је кањон Машица, један од најимпресивнијих кањона у БиХ.
Дубок је око 350 метара, а на појединим мјестима широк свега неколико метара. Након обилних киша кроз њега пролази поток Суходол, стварајући призоре који додатно наглашавају дивљу љепоту овог краја.
У близини се налазе и водопади на ријеци Гостовић, који су постали незаобилазна станица за посјетиоце.
Тајан је посебно познат по богатству пећина и јама. На овом подручју налази се више од стотину подземних објеката, међу којима су неке од најпознатијих пећина у БиХ.
Лукина пећина чува остатке пећинског медвједа и хијене старе више од 15.000 година, док Средња пећина, откривена 2003. године, одушевљава богатством пећинских украса.
Посебну пажњу привлачи сталагмит који својим обликом подсјећа на мајку с дјететом.
Тајан је дом и ендемске врсте – Тајанске пећинске мокрице, животиње која не постоји нигдје друго на свијету.
У срцу шуме налази се језеро Машица, једна од омиљених локација за посјетиоце.
Уређене стазе, дрвене надстрешнице, клупе и мјеста за роштиљ чине га идеалним за једнодневни излет, док је током љета популарно мјесто за купање и одмор.
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Због готово потпуног одсуства свјетлосног загађења, Тајан је одлична локација и за камповање те посматрање звијезда.
Природно богатство Тајана огледа се и у разноврсном биљном и животињском свијету.
У шумама овог подручја живе медвједи, вукови, лисице, јелени и дивље мачке, док су планински потоци дом различитим врстама риба и ракова.
На Тајану расте и босански љиљан, симбол Босне и Херцеговине, као и Грегерсенова мљечика, ријетка биљка која се налази на међународној црвеној листи угрожених врста.
Љубитељи активног одмора на Тајану могу бирати између бројних активности.
Подручје има више од 200 километара маркираних стаза за планинарење и брдски бициклизам, а управо овдје одржана је и прва MTB XC утрка у историји бх. бициклизма, преноси Ослобођење.
За оне жељне адреналина доступни су кањонинг, рафтинг на ријеци Криваји и различите авантуристичке туре.
Из Сарајева се до Тајана може доћи преко Какња и Понијера или преко Зенице и Завидовића, након чега пут води према Каменици, познатој као "ваздушна бања".
За већину подручја улаз је слободан, док се одређени садржаји попут Лукине пећине, пећине Средње стијене и језера Машица наплаћују.
Тајан је доказ да БиХ још увијек крије мјеста која нису изгубила своју изворну љепоту. За планинаре, авантуристе и све оне који траже мир далеко од свакодневне гужве, ова планина представља право мало природно чудо, пише Путујте.ба.
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