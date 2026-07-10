Пронађено тијело мушкарца у Сребреници: Огласила се полиција

Аутор:АТВ редакција
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На подручју општине Сребреница пронађено је беживотно тијело мушкарца, саопштено је из Полицијске управе Зворник.
Станичном одјељењу полиције Скелани је 9. јула 2026. године, око 14.50 часова, пријављено да је у њиви у близини ријеке Дрине пронађено тијело мушке особе.
Полицијски службеници су у присуству доктора мртвозорника Јавне здравствене установе Дом здравља Сребреница извршили увиђај на лицу мјеста. Током увиђаја утврђено је да се ради о лицу иницијала М.Т. из Републике Србије.
О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који је наложио достављање извјештаја о свим предузетим мјерама и радњама.
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