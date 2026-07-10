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Пронађено тијело мушкарца у Сребреници: Огласила се полиција

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 09:32

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

На подручју општине Сребреница пронађено је беживотно тијело мушкарца, саопштено је из Полицијске управе Зворник.

Станичном одјељењу полиције Скелани је 9. јула 2026. године, око 14.50 часова, пријављено да је у њиви у близини ријеке Дрине пронађено тијело мушке особе.

Полицијски службеници су у присуству доктора мртвозорника Јавне здравствене установе Дом здравља Сребреница извршили увиђај на лицу мјеста. Током увиђаја утврђено је да се ради о лицу иницијала М.Т. из Републике Србије.

О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који је наложио достављање извјештаја о свим предузетим мјерама и радњама.

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Тагови :

Сребреница

пронађено тијело

беживотно тијело

ПУ Зворник

Црна хроника

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