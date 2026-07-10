Опасно je по живот: Погледајте колико тачно минута смијете сједити у тоалету

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Здрава столица не односи се само на њен изглед и број пражњења цријева у току седмице, већ и на лакоћу њеног избацивања, односно на вријеме које због тога проводите у тоалету.
Љекари упозоравају да вријеме задржавања на тоалет шољи мора бити кратко и фокусирано, те да оно представља озбиљан здравствени показатељ.
Др Адријена Јирик, сертификовани гастроентеролог у Кливлендској клиници, истиче да су исхрана и начин живота најчешћи кривци када је за пражњење цријева потребно више или мање времена него обично. Међутим, подмукло или изненадно одступање од нормалног обрасца може указивати на веома озбиљне проблеме, попут фекалне инконтиненције или чак рака дебелог цријева.
Идеално је да се вршење нужде обави за мање од пет минута. Ипак, др Јирик наводи да је разумно и нормално вријеме сједења у тоалету од пет до десет минута, плус-минус неколико минута.
За неке људе ово може укључивати и потребу да се поново врате у тоалет 15 до 30 минута након почетног пражњења како би потпуно завршили процес. Очекује се да столица буде мекана, лако формирана и прилично лака за избацивање. Са друге стране, прекомјерно напрезање и дуго сједење отварају низ здравствених проблема.
На вријеме и лакоћу пражњења цријева утиче много фактора, од којих су многи под нашом контролом:
Текстура столице: Тврда и сува столица је знак ниског уноса влакана и воде, а значајну улогу играју и низак ниво физичке активности, путовања, лекови или менструација.
Стрес и журба: Ако покушавате на брзину да обавите нужде, напрезање заправо сужава, умјесто да отвара, аноректални угао који је потребан за лакше пражњење.
Положај тијела: Научна истраживања објављена у часопису BMC Public Health показују да чучање подстиче лакше и брже пражњење, док класично сједење отежава ефикасно избацивање столице.
Међу основним медицинским проблемима који узрокују дуготрајно пражњење су затвор, хемороиди, синдром иритабилног цријева (ИБС) и неуролошки поремећаји.
"Ако вам треба више од 15 минута да обавите нужду, то је предуго", јасна је др Јирик. Један од првих знакова да превише сједите јесте осјећај пецкања и утрнулости у ногама због притиска на живце.
Дуготрајно сједење и напрезање озбиљно утичу на циркулацију, јер узрокују накупљање крви у карлици и смањују проток крви до срца. Ово не само да драстично погоршава хемороиде, већ може изазвати вазовагални одговор – нагли пад срчаног ритма и крвног притиска, што може бити фатално за особе са срчаним обољењима. Поред тога, константно напрезање слаби мишиће карличног дна, повећавајући ризик од аналних фисура, пролапса (испадања) ректума и материце, па чак и желудачне киле.
Свака значајна и трајна промјена у навикама пражњења захтијева хитан преглед, посебно ако уочите сљедеће симптоме:
За здрав дигестивни тракт кључни су хидратација, физичка активност и храна богата влакнима. Такође, избјегавајте журбу ујутру и покушајте успоставити дослиједан режим буђења уз лагани оброк или кафу који природно буде гастроинтестинални тракт.
Љекари посебно апелују да у тоалет не уносите телефоне, часописе или друге уређаје. Иако је то примамљива забава, она намјерно и не свјесно продужава вријеме сједења на шољи. Тај тренутак треба да буде тих, миран и кратак - само између вас и ваших цријева, како бисте брзо завршили посао и наставили са својим даном, преноси Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
Ауто-мото
1 ч0
Свијет
1 ч0
Тенис
1 ч0
Здравље
15 ч0
Здравље
20 ч0
Здравље
23 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
Тренутно на програму