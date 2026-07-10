Палата Републике у знаку јубилеја: 170 година од рођења Николе Тесле

Аутор:АТВ редакција
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Данас обиљежавамо велики јубилеј - сто седамдесет година од рођења Николе Тесле, једног од највећих умова које је човјечанство изњедрило, истакао је Кабинет предсједника Републике Српске Синише Карана.
"Одајемо поштовање човјеку, чије је стваралаштво измијенило лице свијета, али и да потврдимо своју приврженост идеалима којима је Тесла посветио читав свој живот - знању, стваралаштву, хуманизму и вјери у неограничене могућности људског духа", истиче се у саопштењу.
Додаје се да Никола Тесла припада свјетској науци, али је истовремено једна од најблиставијих личности српског културног и духовног простора.
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"Постоје људи који припадају историји и свом народу. Али постоје и они ријетки којима припада будућност. И можда управо зато његове ријечи данас звуче снажније него икада: "Нека будућност каже истину и нека свакога процјењује према његовом раду и достигнућима. Садашњост припада њима, а будућност, за коју сам радио, припада мени", додаје се у саопштењу.
Тим поводом Палата Републике биће освијетљена вечерас, 10.07.2026. године.
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