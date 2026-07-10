Трагедија послије побједе Француске на Мундијалу

Аутор:АТВ редакција
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Седамнаестогодишња дјевојка је изгубила живот у Оноа-Емерију на сјеверу Француске, након што је пала из камиона током свечаности поводом побједе репрезентације Фрнацуске на СП.
Према првим информацијама, дјевојка се попела на задњи дио камиона-тегљача, који се кретао без приколице, како би прославила побједу.
У једном тренутку изгубила је равнотежу, пала са возила, а потом ју је камион прегазио, преноси Б92.
Ватрогасци и екипе хитне помоћи брзо су стигли на лице мјеста, али су могли само да констатују смрт дјевојке, која је подлегла тешким повредама.
Трагичном догађају присуствовало је још шест малољетника. Свима је указана медицинска помоћ, док је једна особа због тешког шока превезена у болницу у Мобежу.
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Возач камиона приведен је и задржан у полицијском притвору, док је покренута истрага због сумње на изазивање смрти у саобраћају из нехата.
Француска се пласирала у полуфинале Мундијала, пошто је у четвртфиналу на Свјетском првенству побиједила Мароко 2:0.
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