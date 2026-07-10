Logo
Large banner

Трагедија послије побједе Француске на Мундијалу

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 10:36

Коментари:

0
Присталице Марока пале бакљу после четвртфиналне фудбалске утакмице Свjетског првенства између Француске и Марока у Хагу, Холандија, у петак, 10. јула 2026.
Фото: AP Photo/Mouneb Taim / Tanjug

Седамнаестогодишња д‌јевојка је изгубила живот у Оноа-Емерију на сјеверу Француске, након што је пала из камиона током свечаности поводом побједе репрезентације Фрнацуске на СП.

Према првим информацијама, д‌јевојка се попела на задњи дио камиона-тегљача, који се кретао без приколице, како би прославила побједу.

У једном тренутку изгубила је равнотежу, пала са возила, а потом ју је камион прегазио, преноси Б92.

Ватрогасци и екипе хитне помоћи брзо су стигли на лице мјеста, али су могли само да констатују смрт д‌јевојке, која је подлегла тешким повредама.

Трагичном догађају присуствовало је још шест малољетника. Свима је указана медицинска помоћ, док је једна особа због тешког шока превезена у болницу у Мобежу.

Ерлинг Халанд

Фудбал

Трактор и краве су мој сан: Халанд жели живот на фарми

Возач камиона приведен је и задржан у полицијском притвору, док је покренута истрага због сумње на изазивање смрти у саобраћају из нехата.

Француска се пласирала у полуфинале Мундијала, пошто је у четвртфиналу на Свјетском првенству побиједила Мароко 2:0.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Француска

трагедија

погинула дјевојка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Норвешки Ерлинг Халанд (9) слави постизање другог гола свог тима током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 5. јула 2026. године.

Фудбал

Трактор и краве су мој сан: Халанд жели живот на фарми

4 ч

1
Да ли су судије "погурале" Француску на Свјетском првенству?

Фудбал

Да ли су судије "погурале" Француску на Свјетском првенству?

4 ч

0
Тражи се истрага против Ђанија Инфантина

Фудбал

Тражи се истрага против Ђанија Инфантина

5 ч

0
Француски репрезентативац Килијан Мбапе након утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Парагваја и Француске у Филаделфији.

Фудбал

Французи славе и страхују: Побиједили Мароко, Мбапе се повриједио

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

14

16

Мала Цана напала човјека због фотографије са породицом: Хаос на комеморацији

14

15

Лаура Пргомет пуштена на слободу након инцидента, одређене јој мјере опреза

14

11

Вотка од ваздуха је феномен у свијету: Творац је српски зет, а ево како се прави

14

04

Минић: Више нема стајања

14

02

Додик: Разговараће се са представницима УС о могућој сарадњи у дистрикту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner