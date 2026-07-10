Трактор и краве су мој сан: Халанд жели живот на фарми

Аутор:АТВ редакција
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Ерлинг Халанд и норвешка репрезентација пласирали су се у четвртфинале Свјетског првенства, а норвешки нападач поново је био кључни играч свог тима, постигавши до сада седам погодака, укључујући и два у побједи против Бразила.
Тиме је његова земља изборила мјесто међу најбољих осам репрезентација турнира. Скандинавску репрезентацију сада очекује велики четвртфинални обрачун против Енглеске, који је заказан за суботу, 11. јула.
Осим фудбалских успјеха, Халанд је познат и по свом посебном односу према здравом начину живота. Раније је истицао колико му млијеко помаже у свакодневној прехрани, називајући га "суперхраном" која придоноси здрављу костију, мишића и коже.
Током посјете фарми Гриноакс у Чесширу показао је обожаваоцима свој доручак и објаснио зашто је млијеко важан дио његове рутине.
"Покушавам се што више опустити. Живот на фарми, вожња трактора и храњење крава мој су сан, а управо је то оно што желим радити након завршетка фудбалске каријере јер вјерујем да ћу тада купити малу фарму“, изјавио је фудбалер у видеу објављеном на YouTube каналу.
Иако је пред њим још много година професионалног фудбала, 25-годишњи нападач већ размишља о животу након каријере. Његова жеља је једног дана имати властиту фарму у родном Бринеу у Норвешкој, подручју познатом по пољопривреди и руралном начину живота.
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У истоименом фудбалском клубу Брине ФК, који се налази у југозападном дијелу земље, славни фудбалер започео је свој фудбалски пут.
Халанд је одрастао окружен природом и фармама, а често је током одмора од фудбала виђен како ужива у сеоском окружењу, укључујући вожњу трактора и боравак на имањима.
У разговору за ЕСПН 2022. године открио је како би након завршетка играчке каријере волио имати малу фарму и неколико животиња.
"Мислим да ћу након пензионисања имати малу фарму у свом родном крају. Не знам још гдје тачно, али готово сам сигуран да бих желио имати животиње", често истиче славни фудбал говорећи о својим плановима након завршетка каријере, преноси "Агроклуб".
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