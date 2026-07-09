Logo

Дјечак трагично преминуо у шестој години, Халанд реаговао и гестом одушевио свијет

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 22:24

Коментари:

0
Норвешки голман Ерлинг Халанд (9) и голман Норвешке Ерјан Ниланд (1) славе након утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недјељу, 5. јула 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Frank Franklin II

Није фудбал најважнији и није битно какав си фудбалер на крају дана - већ какав си човјек. Овим постулатом води се Ерлинг Халанд, један од најбољих фудбалера на свијету, чији је потез одушевио цијели свијет и веома брзо се проширио интернетом.

Наиме, ријеч је о шестогодишњем дјечаку Денису, који је трагично настрадао у саобраћајној несрећи, а било му је тек шест година...

За то је сазнао и његов сународник, који мора бити идол свима, јер гест који је направио заслужује велико поштовање. Он је одлучио да заједно са својим родитељима пошаље емотивни пакет његовој породици. Иако ништа не може да надокнади губитак дјетета, сигурно да ће ожалошћена породица заувијек памтити потез Ерлинга Халанда.

- Драги родитељи, Матијас и Тирил,

Примите наше најдубље саучешће и искрено саосјећање поводом губитка вашег Дениса.

Као родитељи и браћа и сестре, ни ми не можемо у потпуности да замислимо кроз шта пролазите, али желимо да знате да су наше мисли уз вас у овим изузетно тешким тренуцима.

Сазнали смо да је Денис много волио фудбал. Зато смо жељели да вам пошаљемо ово.

Срдачан поздрав,

Ерлинг Халанд

Породица Халанд - стајало је у писму.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ерлинг Халанд

Дјечак

Норвешка

Коментари (0)

Прочитајте више

Норвешки Ерлинг Халанд (9) реагује након што је постигао први гол за свој тим током утакмице осмине финала Свjетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недjељу, 5. јула 2026.

Фудбал

Појавила се још једна Халандова "изгубљена сестра": Огласила се голгетер

10 ч

0
Млади лук очишћен и опран стоји на столу

Фудбал

Какав Меси, млади лук је апсолутна сензација Свјетског првенства

10 ч

0
Раде Богдановић се прописно обрукао: Хтио да понизи Халанда, сад му се смију

Фудбал

Раде Богдановић се прописно обрукао: Хтио да понизи Халанда, сад му се смију

2 д

0
Норвешки Ерлинг Халанд (9) реагује након што је постигао први гол за свој тим током утакмице осмине финала Свjетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недjељу, 5. јула 2026.

Фудбал

Ерлинг Халанд уноси 6.000 калорија на дан, на столу срце, јетра, лосос и све једе рукама

3 д

0

Више из рубрике

ФИФА донијела нову промјену пред четвртфинале Мундијала

Фудбал

ФИФА донијела нову промјену пред четвртфинале Мундијала

3 ч

0
Аргентински Лионел Меси (10) реагује на крају утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Египта у Атланти, у уторак, 7. јула 2026. године.

Фудбал

Изненађење: Португалац суди Лионелу Месију у четвртфиналу Свјетског првенства

3 ч

0
Норвешка слави након утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, недјеља, 5. јул 2026.

Фудбал

Хаос у табору Норвешке пред историјски меч

9 ч

0
Аргентинац Лаутаро Мартинез, центар, и његови саиграчи славе на завршници 16. фудбалске утакмице Свјетског првенства између Аргентине и Египта у Атланти, уторак, 7. јула 2026.

Фудбал

Пјесма којом су Аргентинци прославили побједу над Египтом - омаж легендарном Марадони

10 ч

0

  • Најновије

23

01

Бијела кућа се спрема за дужи сукоб са Ираном

22

53

Научници први пут свједочили стварању нове Земљине коре

22

45

Крај за Фолксваген? Гасе моделе, смањују опрему

22

35

Снимљена Пума! Хитно издато упозорење грађанима да не иду у шуму!

22

24

Дјечак трагично преминуо у шестој години, Халанд реаговао и гестом одушевио свијет

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима