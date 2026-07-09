Дјечак трагично преминуо у шестој години, Халанд реаговао и гестом одушевио свијет

Аутор:АТВ редакција
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Није фудбал најважнији и није битно какав си фудбалер на крају дана - већ какав си човјек. Овим постулатом води се Ерлинг Халанд, један од најбољих фудбалера на свијету, чији је потез одушевио цијели свијет и веома брзо се проширио интернетом.
Наиме, ријеч је о шестогодишњем дјечаку Денису, који је трагично настрадао у саобраћајној несрећи, а било му је тек шест година...
За то је сазнао и његов сународник, који мора бити идол свима, јер гест који је направио заслужује велико поштовање. Он је одлучио да заједно са својим родитељима пошаље емотивни пакет његовој породици. Иако ништа не може да надокнади губитак дјетета, сигурно да ће ожалошћена породица заувијек памтити потез Ерлинга Халанда.
- Драги родитељи, Матијас и Тирил,
Примите наше најдубље саучешће и искрено саосјећање поводом губитка вашег Дениса.
Као родитељи и браћа и сестре, ни ми не можемо у потпуности да замислимо кроз шта пролазите, али желимо да знате да су наше мисли уз вас у овим изузетно тешким тренуцима.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland has touched the family of a six-year-old boy who tragically died in a traffic accident.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 9, 2026
Erling Haaland and his parents sent the boy's parents a signed National team Shirt and a handwritten letter after learning that Haaland was the child's biggest idol.… pic.twitter.com/iRe5dg94Gv
Сазнали смо да је Денис много волио фудбал. Зато смо жељели да вам пошаљемо ово.
Срдачан поздрав,
Ерлинг Халанд
Породица Халанд - стајало је у писму.
(телеграф)
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