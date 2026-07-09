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Снимљена Пума! Хитно издато упозорење грађанима да не иду у шуму!

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 22:35

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Пума
Фото: pexels/Brett A

Општина Поланов у Западнопоморском војводству у Пољској упозорила је становнике на пуму која се креће шумама у околини мјеста Карсинка и Реково и апеловала да не улазе у шуму.

Формиран је општински кризни штаб како би се животиња што прије лоцирала и ухватила.

"У случају да приметите предатора, молимо вас да будете изузетно опрезни", наводи се у званичном упозорењу општине Поланов.

Апел становницима

Општина је добила дојаву од шумара које је узбунио ловац који је током лова примјетио и снимио ову дивљу животињу из веома велике близине, јавља РМФ 24.

Према информацијама које је у четвртак за Пољску новинску агенцију ПАП изнео Маћеј Вјорек, задужен за односе са медијима у Регионалној дирекцији државних шума у Шчећинеку, ловац је пуму снимио два пута.

Први пут ју је примјетио док је ишао у лов. Још је био дан. Правио је буку, викао је да отера животињу, али она није реаговала. Испалио је хитац упозорења и тек тада је реаговала, али са великим закашњењем и без очекиваног ефекта. Није побјегла, већ је направила само неколико корака у страну. То би могло да значи да је пума већ старија и наглува.

Неколико сати касније, у ноћи између 6. и 7. јула, пришла је ловачкој чеки у којој се налазио ловац, рекао је Вјорек.

"Све указује на пуму"

Ловац је о инциденту обавестио шумарију Маново, предао снимке и тачну локацију на којој је примјетио пуму. Шумари су обавијестили градску управу Поланова, јер је животиња примјећена на подручју те општине.

"Добар квалитет снимака не оставља дилему да ли је ловац видио риса, гепарда или пуму. Све указује на пуму", рекао је Вјорек.

У саопштењу које је потписао градоначелник Поланова Гжегож Липски, општина моли грађане да не улазе у шуме у околини Карсинке и Рекова, као ни у околна подручја.

Наводи се да је формиран општински кризни штаб како би се животиња што прије пронашла и ухватила. Штаб треба хитно позвати на бројеве телефона 515 151 086 или 519 195 848 уколико неко примјети предатора. Прве пријаве су већ стигле. Предатор је поново виђен у околини Карсинке.

У четвртак је секретарка Поланова Дорота Бузковска-Шалбјжерз обавестила ПАП да је општина већ успоставила сарадњу са специјализованом фирмом из Шчећина која се бави хватањем дивљих животиња. Први покушаји, за сада без успјеха, спроведени су током ноћи између 8. и 9. јула, рекла је секретарка.

Додала је да је општина обавестила сва локална насеља о ситуацији, да су одговарајућа упозорења са молбом да се не улази у шуме постављена на огласним таблама и да сарађују са полицијом.

"О опасности смо обавјестили и општину Боболице, јер је животиња примјећена близу границе између општина Поланов и Боболице", рекла је Бузковска-Шалбјжерз.

Камере за надзор у шумама

Вјорек је саопштио да ће Регионална дирекција државних шума у Шчећинеку поставити фото-замке у шумама гдје би пума могла да се налази и тамо послати патроле шумске страже.

"Ми овај терен најбоље познајемо. А у шумама сада има много људи, што се види по шумским паркинзима, јер је сезона брања боровница. Имамо и своје раднике у шуми и стало нам је до њихове безбједности", нагласио је шумар.

Званичници Поланова су, прије него што су на општинском Фејсбук налогу објавили упозорење становницима о пуми, консултовали истраживаче са Института за биологију сисара Пољске академије наука како би били сигурни да је ријеч управо о тој животињи.

Ово нису прве потраге за великом предаторском мачком у шумама Западнопоморског војводства. Крајем јануара општина Бедзино упозорила је становнике након дојаве сеоске старешине о пуми или гепарду који је неколико недјеља раније снимљен фото-замком у шумском комплексу код мјеста Страхомино. Тада предатор није пронађен нити ухваћен.

(телеграф)

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Тагови :

Пума

Пољска

Упозорење

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