Извор:

Танјуг

29.11.2025

11:58

Кинеска фирма могући нови власник Пуме
Фото: Pixabay

Кинески произвођач спортске опреме Анта спортс разматра понуду за преузимање компаније Пума, а акције њемачке фирме су након ове вијести скочиле за 14 одсто.

Према наводима анонимних упућених извора, Анта спортс сарађује са савјетником на процјени понуде за Пуму и могао би да се удружи с приватним инвестиционим фондом уколико одлучи да иде даље у процес, преноси Блумберг.

Интересовање за Пуму могли би да покажу и други кандидати као што је кинески Ли-Нинг, који већ разговара с банкама о потенцијалном финансирању трансакције, као и јапански Асикс, додају извори.

Фирма Анта спортс, која посједује брендове Фила и Џек Волфскин, ове године биљежи раст вриједности акција за 10 одсто и њена тржишна вриједност се процјењује на око 31 милијарду долара.

Њемачки произвођач спортске опреме Пума, насупрот томе, биљежи слабије резултате, а нови извршни директор Андреас Хуберт који је преузео функцију у јулу покушава да спроведе реструктурализацију како би фирма поново забиљежила раст профита.

Циљ Пуме је да се врати расту до 2027. године и да се етаблира као један од три највећа спортска бренда на свијету.

