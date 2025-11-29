Logo
Ово је листа најбогатијих Швајцараца: Имовина вриједна око 36 милијарди евра

Танјуг

29.11.2025

Фото: Pixabay

На првом мjесту листе 300 најбогатијих људи у Швајцарској остаје власник луксузне модне и парфемске куће Шанел, Жерар Вертхајмер, заједно са братом Аленом, објавио је часопис "Билан".

Њихово богатство процjењује се на око 34 милијарде швајцарских франака (око 36 милијарди евра), пренио је "Свис инфо".

Међутим, водећи швајцарски богаташи из породице Вертхајмер имали су "бурну годину, па им је лидерска позиција сада угрожена", пише часопис "Тамедија".

Концерт

Сцена

Ко је најбогатији на естради? Пјевач из БиХ убједљиво први

На другом мјесту је породица Хофман, која контролише фармацеутског гиганта "Рош" из Базела.

Њихово богатство порасло је са 30 милијарди швајцарских франака на 31 милијарду швајцарских франака (око 33 милијарде евра), преноси Танјуг.

Међу прва три на листи први пут се појављује италијански бизнисмен Андреа Пињатаро, који је прије више од 25 година основао лондонску компанију за финансијске програме Ион, с богатством процијењеним на близу 28 милијарди швајцарских франака (око 30 милијарди евра).

Тагови:

Швајцарска

najbogatiji

