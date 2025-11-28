Logo
Нови приједлог: Минимална плата у три категорије – 1.200, 1.400 и 1.600 марака

28.11.2025

17:07

Коментари:

0
Фото: АТВ

Ако приједлог буде усвојен, велики број запослених могао би већ до краја године осјетити осјетно повећање примања.

Трошкови живота у ФБиХ настављају расти, а минималне плате би ускоро могле бити значајно повећане. Савез самосталних синдиката БиХ представио је нови приједлог према којем би основна плата радника с основном школом порасла са 1.000 на 1.200 КМ.

Запослени са средњом школом имали би минималац од 1.400 КМ, док би радници с високом стручном спремом могли достићи износ од 1.600 КМ.

Предсједник Синдиката Самир Куртовић појашњава да је циљ увести праведнији систем обрачуна плата, јер су досадашњи модели изједначавали све раднике на истом минималцу. Тиме су, каже, они који обављају захтјевније и одговорније послове били у неравноправном положају.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Будимпешта ће увијек радити у корист мира

Повећање ускладити с реалним трошковима живота

Предсједник Економско-социјалног вијећа ФБиХ Сафудин Ченгић истиче да се приједлог повећања мора посматрати кроз реалне животне трошкове и очекивања радника. На наредној сједници Вијећа разматра ће се модел који би могао задовољити и раднике и послодавце.

Ако приједлог буде усвојен, велики број запослених могао би већ до краја године осјетити осјетно повећање примања, што би многим домаћинствима донијело барем дјелимичан финансијски предах.

(фокус.ба)

