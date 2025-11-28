Logo
Црне гљивице из Чернобиља расту брже због зрачења

Извор:

Телеграф

28.11.2025

16:43

Коментари:

0
Црне гљивице израсле на рушевинама које је оставила експлозија нуклеарке Чернобиљ расту брже захваљујући радијацији - хране се зрачењем, показала је студија научнице Нели Жданове на коју су се надовезала и нека каснија истраживања, пише данас Би-би-си.

Ове гљиве израсле су на једном од најрадиоактивнијих мјеста на свијету, а како је показало истраживање Жданове, као што биљке траже Сунчеву свјетлост, тако ову врсту гљива привлачи јонизујуће зрачење. Како се наводи, закључци њеног истраживања нуде наду у могућност чишћења радиоактивних простора и чак указују на начине како астронаути могу да се заштите од штетног зрачења док путују у свемир.

Пас на ланцу

Наука и технологија

Језиво: Откривена три плава пса у Чернобиљу

Жданова је ове гљиве назвала "радиотропским", а њена открића из 1997. навела су у наредне двије деценије научнике у америчкој свемирској агенцији НАСА да размишљају о томе да би зидови направљени од оваквих гљива могли да буду вид заштите астронаута. Како се током истраживања испоставило, пигмент меланин је разлог зашто су ове гљиве црне боје, а управо он дјелује као штит од јонизујуће радијације.

Нуклеарна научница са медицинског колеџа Алберт Ајнштајн у Њујорку, Екатерина Дадачова, се 2007. надовезала на рад Жданове, откривши да се раст црних гљивица убрзава у присуству радијације. Како се показало, за узорке ове врсте гљива пронађених у Чернобиљу, чак ни галактичка космичка радијација не представља проблем. Током истраживања у децембру 2018, узорци гљива су послати на Међународну свемирску станицу, подсјетио је Би-би-си.

цернобилј

Свијет

Дрон ударио у куполу која прекрива Чернобиљ: Кружи језив снимак

- Показали смо да оне још боље напредују и расту у свемиру - казао је биохемичар са Универзитета Флорида и један од аутора тог истраживања Нилс Авереш.

Резултати свих истраживања довели су до разматрања опције о производњи намештаја и зидова од ових гљива који би могли да настану на Мјесецу или Марсу. Оваква врста "микро-архитектуре", уколико се налази Дадачове и Авереша покажу као тачни, могла би да се користи и као штит против радијације, баријера између човјека и олује галактичке космичке радијације, навео је BBC.

Као што су се ове црне гљиве настаниле у напуштеном свијету у Чернобиљу, оне би можда могле једног дана да заштите прве човјекове кораке у освајању нових свјетова негде у Сунчевом систему, пренио је британски јавни сервис.

(Телеграф)

Černobilj

gljivice

