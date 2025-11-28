Икс уводи нову функцију: Провјерава аутентичност корисника

Извор:
Танјуг
28.11.2025
10:38
Популарна платформа жели да смањи број налога који нису аутентични, као и ботове.
Платформа Икс објавила је да уводи нову функцију "О овом налогу" (About this account), која ће приказивати информације о корисничким профилима, укључујући земљу у којој се налазе, број промјена корисничког имена, датум првог приступа платформи и начин преузимања апликације.
Циљ функције је да се смањи број неаутентичних налога и ботова на Иксу који се представљају као људи, преноси Tech Crunch.
На примјер, ако би корисник навео да је из Сједињених Америчких Држава, а информације показују да се налог налази у некој другој држави, други корисници имају ваљан разлог да посумњају у његове праве намјере.
Директор за производе у компанији Икс Никита Бир је увођење ове функције на глобалном нивоу назвао "важним првим кораком ка обезбеђивању интегритета глобалне агоре".
Неки корисници су се већ жалили да њихова локација коју наводи Икс није тачна, а Бир је признао проблеме и навео да ће они бити ријешени до уторка.
