Астронаут из Њемачке ће први из Европе путовати на Мјесец

Извор:

Агенције

28.11.2025

07:50

Астронаут из Њемачке ће први из Европе путовати на Мјесец
Фото: Pexels

Први Европљанин у некој од будућих мисија америчке агенције НАСА на Мјесец биће из Њемачке, а касније ће његовим стопама астронаути из Француске и Италије.

То је објавио Генерални директор Европске свемирске агенције (ЕСА) Јозеф Ашбахер у Бремену, у Њемачкој, гд‌је засједа Савјета ЕСА, пренијела је агенција АФП.

ЕСА у америчком програму "Артемис" за поновно путовање човјека на Мјесец доприноси изградњом свемирске летјелице "Орион" и компоненти за будућу станицу која ће кружити око Мјесеца.

Одлагана неколико пута, мисија НАСА-е са посадом за лет око Мјесеца - "Артемис 2" са приватним партнерима попут СпејсИкса, заказана је за почетак сљедеће, 2026. године, најкасније у априлу, да би се током десетодневног путовања четворо астронаута испробало летјелицу "Орион".

Свијет

Свијет

Трамп: Донио сам одлуку

То би био кључни корак за повратак Американаца на Мјесец што је предсједник САД Доналд Трамп најавио као хитно још током свог првог мандата 2017-2021. године.

Наредна мисија "Артемис 3" - прва која ће од 1972. године спустити двоје астронаута на површину Мјесеца гд‌је би требало да провјере да ли заиста има залеђене воде, планирана је за 2027. или 2028. годину.

За САД је битно да то буде прије но што то постигне Кина чији је циљ да њен астронаут слети на Мјесец до 2030. године, наводи "Бета".

