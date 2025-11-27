Logo
Пронађени први директни докази о постојању тамне материје

Извор:

Танјуг

27.11.2025

07:34

Пронађени први директни докази о постојању тамне материје
Фото: Pexels

Најновијом студијом су, како тврде њени аутори, пронађени први директни докази о постојању тамне материје, невидљиве супстанце која се скупља око галаксија, преноси "Гардијан".

"То би могао да буде кључни напредак у разоткривању природе тамне материје", истакао је астрофизичар са Токијског универзитета, Томонори Тотани.

Он је указао да гама-зраци који долазе из средишта Млијечног пута д‌јелују као да носе потпис ове супстанце.

Научници су прије готово једног вијека сугерисали да се мистериозна супстанца, коју су назвали тамна материја, накупља око галаксија и формира космичку мрежу широм свемира.

Од тада су истраживачи трагали за честицама тамне материје, али су сви покушаји њеног детектовања са Земље, преко телескопа и Великог хадронског сударача код Женеве остали без успјеха, наводи британски лист.

Тотани је, трагајући за потенцијалним сигналима тамне материје, анализирао податке са Ферми гама-телескопа америчке свемирске агенције НАСА, који региструје фотоне са највише енергије у електромагнетном спектру.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Српска има институционални одговор

Према ријечима Тотанија, тај сигнал одговара својствима гама-зрачења за које се предвиђа да их емитује тамна материја.

Уколико би се испоставило да је он заиста видио д‌јеловање тамне материје, овакви закључци сугеришу да се она састоји од елементарних честица 500 пута масивнијих од протона.

Како наводи лист, потребно је, међутим, још много истраживања да би се искључили други астрофизички процеси и позадинска зрачења која би могла да објасне те сигнале.

Астрофизичар са Универзитета Калифорнија у Лос Анђелесу, Кинва Ву, позвао је на опрез, додајући да су потребни ванредни докази за ванредну тврдњу.

Према његовим ријечима, Тотанијева анализа још није на том нивоу и представља рад који може да буде подстицај истраживачима у овој области.

Таг:

crna rupa

