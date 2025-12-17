Logo
"Хурикан" у ужем избору за награду Оскар

17.12.2025

18:02

"Хурикан" у ужем избору за награду Оскар
Фото: Printscreen/Instagram/audio vizuelno centar

Анимирани филм "Хурикан", који је настао уз подршку Аудио-визуелног центра Републике Српске, нашао се у ужем избору за награду Оскар - међу 15 најбољих анимираних кратких филмова у свијету.

Ово је изузетан успјех и огромно признање за ауторски тим, копродуценте и све институције које су препознале снагу ове приче и подржале њено настајање.

Филм је режирао Јан Сашка, а као копродуцент из Бања Луке потписује се Младен Ђукић (АЕОН продукција), што овај успјех чини још значајнијим за домаћу кинематографију и регионалну филмску сцену.

Продуценти:

Камила Дохналова (Last Films), Мартин Вандас (MAYP film)

Ко-продуценти:

Антоине Лиетоут, Иван Зубер (Laidak Films), Јурај Krasnohorsky (Artichoke Production), Младен Ђукић (AEON Production)

Филм је подржан од стране:

"Region Nouvelle-Aquitaine", "CNC - Centre national du cinéma et de l'image animee", Аудио-визуелног центра Републике Српске у сарадњи са Си-ен-си, "Magelis" у сарадњи са Prague Audiovisual Fund и Си-ен-си, те Departement de la Charente".

