Лувр затворен до даљег: Радници продужили штрајк

Извор:
Agencije/Reuters
17.12.2025
11:44
Коментари:0
Особље француског музеја Лувр у Паризу изгласали су продужетак штрајка, чиме ће чувени музеј бити затворен до даљег, јавио је Ројтерс.
У извјештају се наводи да је штрајк почео у понедјељак, 15. децембра, а да је ново гласање одржано данас јер је музеј иначе затворен уторком.
Култура
Радници Лувра почели са штрајком: ''Нећемо ћутати док се музеј распада''
Особље је једногласно подржало наставак штрајка због малих плата и лоших услова рада.
Синдикати позивају на додатна запошљавања у музеју, повећање плата и смањење трошкова.
Свијет
6 д0
Култура
1 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
1 седм0
Култура
23 ч0
Култура
1 д0
Култура
1 д0
Култура
2 д0
Најновије
Најчитаније
12
15
12
08
12
00
11
45
11
44
Тренутно на програму