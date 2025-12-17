Logo
Лувр затворен до даљег: Радници продужили штрајк

Agencije/Reuters

17.12.2025

11:44

Фото: Pexels

Особље француског музеја Лувр у Паризу изгласали су продужетак штрајка, чиме ће чувени музеј бити затворен до даљег, јавио је Ројтерс.

У извјештају се наводи да је штрајк почео у понедјељак, 15. децембра, а да је ново гласање одржано данас јер је музеј иначе затворен уторком.

Лувр

Култура

Радници Лувра почели са штрајком: ''Нећемо ћутати док се музеј распада''

Особље је једногласно подржало наставак штрајка због малих плата и лоших услова рада.

Синдикати позивају на додатна запошљавања у музеју, повећање плата и смањење трошкова.

