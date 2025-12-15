Антологија "Истина о Србима": Писани доказ трајања и темељ за будућност Републике Српске

Извор:
У Културном центру Градишка свечано је представљена капитална књига "Антологија – 30 година 'Истине о Србима', 1995-2025", која обједињује награђене радове са истоименог књижевног конкурса, једног од најдуговјечнијих у Републици Српској.
Промоцији је присуствовао велики број грађана и званичника, што је истакнуто као част за Градишку.
Професор књижевности Радана Станишљевић, предсједница СПКД „Просвјета“ Градишка и дугогодишња предсједница жирија, нагласила је да Антологија на 580 страна садржи дјела бројних аутора из Републике Српске и земаља окружења.
Кроз различите књижевне форме, у њој су обрађене кључне теме идентитета, традиције и историје српског народа.
"Значај ове антологије лежи управо у чињеници да ће она, са полица наших библиотека, говорити језиком разумљивим и у будућности", истакла је Станишљевић.
Она је додала да су ријечи записане у књизи "толико животне да им не може ништа ни пролазност, нити само вријеме."
"Вријеме је варка, само је живот истина. И те ријечи, које су уткане у ову антологију, представљају темељ. Баш као што се некада развијала народна књижевност, тако ће сада именовани појединац, ослањајући се на овај темељ, градити ону велику пирамиду коју с поносом зовемо Република Српска", закључила је Станишљевић.
Градоначелник Зоран Аџић назвао је вече промоције "предивним и круцијалним" догађајем.
Аџић је нагласио да се, када је у питању култура Градишке, ова антологија сврстава у сам највиши ранг.
"Велика је ствар за једну локалну управу да пуних 30 година има овакав књижевни конкурс. Још је већа ствар то што смо успјели да све награђене радове објединимо у једну велику антологију, у једну књигу. Она служи као трајан доказ, као писани вјечити траг који остаје за сва времена", рекао је Аџић.
Градоначелник Аџић је истакао да је задатак антологије да покаже "ко смо, шта смо, гдје смо и куда треба да идемо" те да мора бити путоказ за младе нараштаје како би баштинили прошлост и садашњост и сачували истину о Србима.
Декан Филолошког факултета Универзитета у Бањалуци, проф. др Биљана Бабић, нагласила је да је српски језик темељ идентитета, те да антологија представља истинског свједока тог идентитета.
"Баш као што су некада, у средњем вијеку, стари српски записи и натписи свједочили о мишљењима, ставовима, осјећањима и животу обичног човјека, тако и ова антологија данас свједочи о нама. Она је писани доказ нашег трајања и наше истине", казала је Бабић, дајући тиме научну потврду значају овог издања, пише Глас Српске.
