Бадњак никако не уносите у кућу преко дана: Ево гдје треба да стоји до Бадње вечери

Извор:
Жена Блиц
05.01.2026
16:02
Коментари:0
Божићни обичаји у српској традицији дубоко су укоријењени у вјери, породици и сјећању на претке, а међу њима посебно мјесто заузима бадњак. Бадњак није само дрво које се уноси у дом, већ важан симбол заједништва, обнове и духовне повезаности. Сваки домаћин који по старинским обичајима правилно исијече, донесе и постави бадњак наставља традицију предака.
Бадњак је обично младо храстово или церово дрво, а у неким крајевима може бити јелово или борово. На Бадњи дан, рано ујутро, домаћин сијече бадњак и доноси пред кућу. На Бадње вече, бадњак се заједно са сламом и печеницом уноси у кућу, симболично доносећи топлину, свјетлост и благослов у дом. По традицији, свака породица би требало да сама исијече свој бадњак, а како у данашње вријеме то углавном није могуће, савјетује се поштовање старинских обичаја у вези са прославом Бадње вечери које, нажалост, многи из незнања крше.
Прије изласка сунца, домаћин, често у друштву синова или унука, одлази у шуму да одабере право дрво. Најчешће се бира млад и раван цер, а ако нема, може и храст. Стабло треба да буде довољно лагано да домаћин може да га понесе на рамену.
Кад пронађе одговарајуће дрво, домаћин се окреће ка истоку, три пута се прекрсти, помене Бога, своју крсну славу и празник који слиједи, узима сјекиру и сијече бадњак. Дрво се обавезно сијече укосо, са источне стране, а по народном вјеровању мора се сјећи са три снажна ударца. Ако сјекира не одвоји бадњак у три ударца, довршава се ломљењем или увртањем дрвета. Дио који се ломи у неким дијеловима Србије назива се брада и пожељно је да сваки бадњак има своју браду.
Бадњак треба да падне директно на земљу, без заустављања о друга стабла. Ивер од бадњака се скупља и ставља међу карлице, како би кајмак био дебљи и богатији. Кад домаћин бадњак донесе кући, поставља га усправно уз кућу поред улазних врата и тако би требало да стоји до вечери.
У данашње вријеме, кад већина породица купује бадњак на пијаци или у продавницама, овај симбол Божића завршава у дому одмах пошто бива купљен. Традиција, међутим, налаже да бадњак буде унијет у дом уочи Бадње вечери, никако раније, уз посебне обичаје који симболизују најаву рођења Исуса Христа.
Бадњак симболички представља дрво које су пастири донијели и које је праведни Јосиф поставио у хладној пећини како би је загријао пред рођење Богомладенца Исуса Христа. Истовремено, бадњак је и предслика дрвета Часног крста Христовог који у хришћанској традицији најављује спасење и вјечни живот који долази кроз Христа. Сјечење и уношење бадњака у кућу није само старински обичај, већ чин вјере, пажње и поштовања према хришћанској традицији.
