На свим прелазима према Хрватској велике гужве

Извор:

АТВ

05.01.2026

15:42

Гранични прелаз Градишка
Фото: СРНА

На свим граничним прелазима на сјеверу, према Хрватској гужве су и дуга чекања на излазак из БиХ.

На осталим прелазима задржавања су до 30 минута.

BOJAN-VIPOTNIK-140925

Република Српска

Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

Због зимских услова за вожњу у Републици Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 2. децембра прошле године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.

Снијег, Бањалука

Друштво

У Српској се сутра очекује ледени дан

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

