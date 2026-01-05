На свим прелазима према Хрватској велике гужве

Извор:
На свим граничним прелазима на сјеверу, према Хрватској гужве су и дуга чекања на излазак из БиХ.
На осталим прелазима задржавања су до 30 минута.
Због зимских услова за вожњу у Републици Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 2. децембра прошле године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
