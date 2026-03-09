Logo
Више бањалучких улица сутра без струје

Аутор:

АТВ

09.03.2026

20:56

Више бањалучких улица сутра без струје
Фото: АТВ

Због радова поједини дијелови Бањалуке сутра остају без електричне енергије.

Без струје од 10 до 13 часова биће дио насеља Шарговац, од девет сати до 14 часова дио насеља Драгочај, од осам сати до 14 часова дијелови насеља Кмећани и Вилуси, а од девет сати до 14.30 часова дијелови насеља Агино Село и Бочац.

Електричне енергије од девет сати до 14 часова неће бити у дијелу улице Тина Ујевића бр. 5, од девет сати до 14 часова у дијеловима улица Краља Александра И Карађорђевића, Бранка

Кошчице и Боланог Дојчина, те у дијелу насеља Крчмарице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

