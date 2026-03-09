Више бањалучких улица сутра без струје

Аутор:АТВ
Због радова поједини дијелови Бањалуке сутра остају без електричне енергије.
Без струје од 10 до 13 часова биће дио насеља Шарговац, од девет сати до 14 часова дио насеља Драгочај, од осам сати до 14 часова дијелови насеља Кмећани и Вилуси, а од девет сати до 14.30 часова дијелови насеља Агино Село и Бочац.
Електричне енергије од девет сати до 14 часова неће бити у дијелу улице Тина Ујевића бр. 5, од девет сати до 14 часова у дијеловима улица Краља Александра И Карађорђевића, Бранка
Кошчице и Боланог Дојчина, те у дијелу насеља Крчмарице.
