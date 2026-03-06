Logo
Кроз игру до доброг дјела: “Осмомартовска продавница” бањалучких малишана

АТВ

АТВ

06.03.2026

20:01

Дјеца у бањалучком насељу Росуље.
Фото: АТВ

Два дана су малишани из бањалучког насеља Росуља плијенили пажњу свих пролазника који су се нашли на маршути дуж улице Краља Петра II Карађорђевића.

Чим би се школске обавезе, заједно са задаћом, привеле крају весело друштво би прионуло на посао.

Тек процвале јагорчевине вриједне ручице су брале, а потом и украсиле, те спремили за продају. Нашло се ту и осталих дрангулија које су сами направили: од цртежа до честитки, па и понека наруквица и аутић.

Све су то изнијели на штанд и “радња” је била отворена. Попут правих трговаца спремили су и рекао ми пано са јасном поруком:

“Срећан 8. март. Изненадите своју жену или маму.”

Дјеца у бањалучком насељу Росуље
Дјеца у бањалучком насељу Росуље

Није требало дуго чекати да им се овај “маркетиншки трик” покаже као пун погодак, а на руку су им ишли и осмијеси које нису скидали са лица и с којим су разоружали и оне најпробирљивије муштерије.

Застале би баке и деке које су кренуле у продавницу по свјеже воће и поврће, застали би и средњошколци, комшије, случајни пролазници.

илу-руже-01102025

Бања Лука

Ко ће у Бањалуци моћи да ради дуже за 8. март?

Марка по марка, како су сати одмицали, пазар је растао. Пред сам залазак сунце продали су све што су наумили и било је вријеме да се “радња” затвори.

Након што су све поспремили засјели су на зидић испред зграде. Пребројали су новац , почастили се сокићима за успјешан посао, а онда су донијели одлуку да учине добро дјело.

“Ајде да поклонимо паре Сергеју и за његово лијечење.” синула им је идеја.

Брзо су се, уз “позови пријатеља” џокер, организовали у запутили до парка Младен Стојановић. Тамо су сачекали Свјетлану Беднаш и предали јој коверту са новцем који су зарадили.

Дјеца у бањалучком насељу Росуље
Дјеца у бањалучком насељу Росуље

“Ово је наш мали поклон за Сергеја и надамо се да ће све бити добро. Срећан вам 8.март.” један је говорио за све њих.

Свјетлана им се захвалила од срца, а одмах је пао и договор да ускоро, заједно са Сергејем, ово весело друштво иде на колаче.

Policija rotacija noc

Хроника

Жестока туча шкаљараца и кавчана за 8. март: Ухапшене двије особе, полиција трага за још три

Својевремено је Душко Радовић написао:

“Дјеца су озбиљни људи.”

И, једини кадра да свијет учине бољим мјестом за живот.

