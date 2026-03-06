Logo
Протест мјештана Старчевице, траже школу и вртић

Аутор:

АТВ

06.03.2026

19:47

Коментари:

2
Протест мјештана Старчевице, траже школу и вртић
Фото: АТВ

Око 200 мјештана бањалучког насеља Старчевица окупило се данас како би изразили противљење, како наводе, све већој бетонизацији насеља, али и затражили изградњу нове основне школе, вртића и спортских терена.

"Ово није скуп који је политички инструисан од било које партије. Ово је скуп нас који живимо овдје на Старчевици, око ове предметне ливаде на којој је планирана школа и вртић. Први проблем који нас је окупио је мањак паркинга, ово је покренуто прије само измјене Регулационог плана. Нама је сад остала ова ливада као посљедње мјесто гдје би могла били школа, вртић и спортски терени. Ми на Старчевици која има преко 30.000 становника, имамо само један уређен спортски терен и то је популарна "Маракана", рекао је за АТВ Никола Поповић, становник Старчевице.

Старчевица регулациони план

Бањалука

Коментари (2)
