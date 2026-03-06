Logo
Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 16 година

Извор:

СРНА

06.03.2026

23:06

Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 16 година

Власти Индонезије забраниће друштвене мреже и друге популарне онлајн платформе за дјецу млађу од 16 година.

Забрана ће почети са платформама као што су Јутјуб, ТикТок, Фејсбук, Инстаграм, Тредс", рекла је министар за комуникације и дигиталне послове земље Мутија Хафид.

Она је објавила да ће налози за млађе од 16 година на "високоризичним" платформама бити деактивирани од 28. марта.

Према њеним ријечима, дјеца се суочавају са све реалнијим пријетњама, од изложености порнографији, кибернетичког малтретирања и онлајн превара, до зависности, што је највећи проблем.

"Влада интервенише како родитељи више не би морали сами да се боре против платформи вођених алгоритмима", рекла је Хафидова.

