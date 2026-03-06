Премијер лига БиХ: Борац за наставак успјешног низа против Широког

Аутор:АТВ
06.03.2026
22:31
Фудбалери Борца налазе се у серији од 12 узастопних побједа против Широког Бријега, а успјешан низ покушаће да продуже на домаћем терену. Ипак, лидер на табели је опрезан, шеф струке Винко Мариновић каже да статистика не добија утакмице.
„Црвено-плави“ су у добром ритму, након ремија против Вележа на прољећној премијери везали су три узастопна тријумфа, пали су и Зрињски и Сарајево па је самопоуздање на високом нивоу.
На терен ће сутра и фудбалери добојске Слоге. Противник је Жељезничар на чијој ће клупи дебитовати Саво Милошевић. И једна и друга екипа предуго чекају на побједу у Премијер лиги БиХ. „Плави" су без тријумфа у првенству од октобра прошле године, док је Слога посљедњи пут славила још 28. новембра.
Утакмица на Лукама на програму је у суботу са почетком у 15 часова. У исто вријеме Сарајево дочекује Рудар, док се Борац и Широки састају од 18 и 30.
