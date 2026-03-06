Logo
Large banner

Премијер лига БиХ: Борац за наставак успјешног низа против Широког

Аутор:

АТВ

06.03.2026

22:31

Коментари:

0

Фудбалери Борца налазе се у серији од 12 узастопних побједа против Широког Бријега, а успјешан низ покушаће да продуже на домаћем терену. Ипак, лидер на табели је опрезан, шеф струке Винко Мариновић каже да статистика не добија утакмице.

„Црвено-плави“ су у добром ритму, након ремија против Вележа на прољећној премијери везали су три узастопна тријумфа, пали су и Зрињски и Сарајево па је самопоуздање на високом нивоу.

На терен ће сутра и фудбалери добојске Слоге. Противник је Жељезничар на чијој ће клупи дебитовати Саво Милошевић. И једна и друга екипа предуго чекају на побједу у Премијер лиги БиХ. „Плави" су без тријумфа у првенству од октобра прошле године, док је Слога посљедњи пут славила још 28. новембра.

Утакмица на Лукама на програму је у суботу са почетком у 15 часова. У исто вријеме Сарајево дочекује Рудар, док се Борац и Широки састају од 18 и 30.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

ФК Борац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

Бања Лука

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

2 д

0
Власник Мек Тир Паба о спору са Борцем

Бања Лука

Власник Мек Тир Паба о спору са Борцем

3 д

0
Дерби меч 23. кола између Борца и Сарајева

Фудбал

Борац бољи од Сарајева

6 д

0
Жандармерија код Градског стадиона

Бања Лука

Јаке снаге полиције у Бањалуци - ФОТО

6 д

2

Више из рубрике

Хаос Нови Пазар - Звезда

Фудбал

Испливао нови снимак хаоса на утакмици Новог Пазара и Звезде

11 ч

0
Сјајне вијести за Звезду након инцидента на утакмици

Фудбал

Сјајне вијести за Звезду након инцидента на утакмици

13 ч

0
"Прекрсти се": Ненад Лалатовић испоштовао навијаче Црвене звезде, потом добио овације

Фудбал

"Прекрсти се": Ненад Лалатовић испоштовао навијаче Црвене звезде, потом добио овације

1 д

0
"Улични рат" послије меча Нови Пазар - Звезда: Делије искачу кроз полупане прозоре

Фудбал

"Улични рат" послије меча Нови Пазар - Звезда: Делије искачу кроз полупане прозоре

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

06

Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 16 година

22

58

Сестра Саше Поповића у сузама о јединој жељи коју он није остварио

22

46

Због дојаве о бомби прекинут концерт звијезда 90-их: "Саботирају нас"

22

35

АТВ у срцу свјетске моде: Модели из Републике Српске у Паризу

22

31

Премијер лига БиХ: Борац за наставак успјешног низа против Широког

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner