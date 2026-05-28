Logo
Large banner

У Добоју промовисана књига дјечијих пјесмица за дјецу са потешкоћама у говору

Аутор:

АТВ
28.05.2026 22:21

Коментари:

0
Књига пјесмица за дјецу са потешкоћама говора промовисана у Добоју
Фото: Srna

У Културном склоништу у Добоју вечерас је промовисана књига д‌јечијих пјесмица "Кроко-коко" Татјане Андрејевић из Тузле, настала као потреба родитељима чија д‌јеца имају потешкоће у говору и у логопедском су третману.

Андрејевићева је појаснила да су родитељи дуго указивали да немају одговарајућу публикацију којом би вјежбе са д‌јецом наставили код куће, на њима забаван начин, преноси Срна.

Она је навела да су пјесмице ритмичне са фокусом на одређене гласове, које прате вјежбице и игрице за развој моторичких вјештина.

Логопед Емануела Божић указала је на важност овакве публикације за коју каже да је јединствена у клиничком раду са д‌јецом на логопедском третману.

"Као неко ко је 20 година логопед увијек су ми недостајале пјесмице које уз занимљиву причу имају одговарајући ритам који у говору има јако важно мјесто, која гађа одређени глас, и има вјежбице за моторички рад", навела је Божићева.

Она је упозорила да до 70 одсто д‌јеце данас има артикулациона одступања и потребу за логопедским третманом, у односу на период од прије 30 година када је тај број обухватао свега четири одсто д‌јеце.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Добој

потешкоће у говору

промовисана књига

Дјеца

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Подјела IT опреме у школи у Шековићима podjela IT opreme u Šekovićima

Градови и општине

Подјела IT опреме у школи у Шековићима још једна потврда да Српска улаже у знање и будућност

5 ч

0
Општина Рибник подржала мјеру Владе Српске: Бесплатни уџбеници у интересу ученика и породица

Градови и општине

Општина Рибник подржала мјеру Владе Српске: Бесплатни уџбеници у интересу ученика и породица

6 ч

2
Пољопривредници још чекају средства из градског буџета у Бијељини

Градови и општине

Пољопривредници још чекају средства из градског буџета у Бијељини

6 ч

3
Ученицима Основне школе "Јован Дучић" у Касиндолу данас су припадници Полицијске станице Источна Илиџа одржали предавање о теми "Оружје не штити, оружје убија", у оквиру кампање Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Градови и општине

Одржано предавање "Оружје не штити, оружје убија"

7 ч

0

  • Најновије

23

14

Америка потврдила смрт Бајре Икановића и уклонила га са ОФАК-ове листе

23

06

Направите Јафа колач без печења: Једноставан рецепт који ће сви вољети

22

39

Руси доминирали првог дана Европског првенства у рафтингу

22

39

Цицовић: Изненадни "повратак" Билта и Петрича - спремају нову подвалу против Српске

22

21

У Добоју промовисана књига дјечијих пјесмица за дјецу са потешкоћама у говору

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner