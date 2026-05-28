У Добоју промовисана књига дјечијих пјесмица за дјецу са потешкоћама у говору

У Културном склоништу у Добоју вечерас је промовисана књига дјечијих пјесмица "Кроко-коко" Татјане Андрејевић из Тузле, настала као потреба родитељима чија дјеца имају потешкоће у говору и у логопедском су третману.
Андрејевићева је појаснила да су родитељи дуго указивали да немају одговарајућу публикацију којом би вјежбе са дјецом наставили код куће, на њима забаван начин, преноси Срна.
Она је навела да су пјесмице ритмичне са фокусом на одређене гласове, које прате вјежбице и игрице за развој моторичких вјештина.
Логопед Емануела Божић указала је на важност овакве публикације за коју каже да је јединствена у клиничком раду са дјецом на логопедском третману.
"Као неко ко је 20 година логопед увијек су ми недостајале пјесмице које уз занимљиву причу имају одговарајући ритам који у говору има јако важно мјесто, која гађа одређени глас, и има вјежбице за моторички рад", навела је Божићева.
Она је упозорила да до 70 одсто дјеце данас има артикулациона одступања и потребу за логопедским третманом, у односу на период од прије 30 година када је тај број обухватао свега четири одсто дјеце.
