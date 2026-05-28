Општина Рибник подржала мјеру Владе Српске: Бесплатни уџбеници у интересу ученика и породица

Аутор:АТВ
Коментари:2
Општина Рибник подржава иницијативу Владе Републике Српске, а која има за циљ да обезбиједи бесплатне уџбенике свим ученицима широм Републике Српске, рекао је начелник Рибника Душко Дакић.
Истакао је да је Рибник једна од ријетких малих локалних заједница која је већ у претходним годинама обезбиједила мјеру бесплатних уџбеника за све основце на подручју општине.
"Међутим, желим овим путом да се захвалим Владе Републике Српске што је преузела дио обавеза у финансирању ове јако битне мјере. Сматрам да је заједнички наступ Владе Републике Српске и локалних заједница у интересу наших грађана, ученика и породица. И сматрам да смо на правом путу", навео је Дакић.
Директор Центра за социјални рад у Рибнику Санела Лучар исказала је велику захвалност Влади Републике Српске поводом одлуке о набавци бесплатних уџбеника за ученике основних школа.
"Желим да се захвалим и као родитељ четворо деце, али и испред Удружења породица 4+. Ми родитељи који имамо троје, четворо или више школараца најбоље знамо како изгледа мјесец август када су у току припреме за почетак нове школске године. Често морамо да донесемо одлуку којем дјетету дати нове књиге, а којем половне. Или у најгорем случају, када се кредитно задужити, како би спремили дијете за нову школску годину. Ова одлука скида велики терет са леђа родитеља", изјавила је Лучар за РТРС
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч2
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
6 ч0
Најновије
18
31
18
29
18
20
18
16
18
15
Тренутно на програму