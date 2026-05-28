Одржано предавање "Оружје не штити, оружје убија"

28.05.2026 16:23

Ученицима Основне школе "Јован Дучић" у Касиндолу данас су припадници Полицијске станице Источна Илиџа одржали предавање о теми "Оружје не штити, оружје убија", у оквиру кампање Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Стокановић апеловала је да родитељи, који имају дозволе, адекватно складиште оружје и тако смање посљедице и трагедије које могу да се догоде.

Она је нагласила да Полицијска управа Источно Сарајево није евидентирала ниједан такав случај.

Уколико д‌јеца дођу у контакт са оружјем, Стокановићева је истакла да не треба да га дирају већ да обавијести родитеље и полицију, преноси Срна

Истакла је да је ова превентивна кампања почела 18. маја, а завршава се сутра, нагласивши да ће се едукативне кампање бити настављене с циљем заштите д‌јеце школског узраста и омладине.

