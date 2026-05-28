САД и Иран постигли договор, чека се само на коначно одобрење Трампа!

Амерички и ирански преговарачи постигли су споразум о 60-дневном меморандуму о разумијевању, којим би се продужио прекид ватре и покренули преговори о иранском нуклеарном програму, али предсједник Доналд Трамп још није дао коначно одобрење, рекли су за Аксиос (Axios) двојица америчких званичника и регионални извор укључен у посредничке напоре.
Потписивање меморандума представљало би најзначајнији дипломатски пробој од почетка рата, али би коначни споразум, који би одговорио на Трампове захтјеве у вези са нуклеарним програмом, и даље захтијевао додатне интензивне преговоре.
„Ово је споразум којим се сви доводе за преговарачки сто. Детаље ћемо разрадити током преговора“, рекао је један амерички званичник.
Амерички званичници наводе да су услови споразума углавном били усаглашени још у уторак, али да је објема странама и даље било потребно одобрење највишег руководства.
Амерички званичници тврде да су се Иранци касније вратили и саопштили да имају потребна одобрења и да су спремни да потпишу споразум. Иран то није потврдио.
Амерички преговарачи упознали су предсједника Доналда Трампа са детаљима коначног споразума, али он није одмах дао зелено свјетло.
„Предсједник је посредницима пренио да жели неколико дана да размисли о томе“, рекао је један амерички званичник.
Подсјећања ради, Трамп и његови савјетници су у неколико наврата током ранијих фаза рата мислили да су близу споразума, али су преговори више пута западали у ћорсокак.
Амерички званичници наводе да ће 60-дневни меморандум садржавати одредбу да ће пловидба кроз Хормушки мореуз бити „неограничена“.
Један амерички званичник рекао је да то значи да неће бити наплате такси нити узнемиравања бродова, као и да ће Иран морати да уклони све мине из мореуза у року од 30 дана.
Америчка поморска блокада такође ће бити укинута, али ће се то одвијати пропорционално обнови комерцијалне пловидбе, рекао је амерички званичник.
Меморандум ће садржавати и обавезу Ирана да неће развијати нуклеарно оружје, наводе званичници. Такође ће бити наведено да ће прва питања о којима ће се преговарати током тог 60-дневног периода бити начин уклањања иранског високообогаћеног уранијума и рјешавање питања иранског обогаћивања уранијума.
САД ће се обавезати да разговарају о ублажавању санкција и ослобађању замрзнутих иранских средстава у оквиру преговора. Меморандум ће укључивати и разговор о механизму који би помогао Ирану да поново прима робу и хуманитарну помоћ.
Паралелно с тим, чак и док су преговори били при крају, САД и Иран имали су два инцидента у Ормуском мореузу током посљедњих 48 сати.
Један амерички званичник тврди да Иран сада има прилику да ослободи своју економију ограничења и да „у њиховом систему постоје људи који разумију да је ово прилика да крену другим путем“, додајући:
„Током ових 60 дана преговора сазнаћемо да ли је то заиста случај.“
Амерички званичници тврде да неће бити никаквих споредних договора нити тајних клаузула о ублажавању санкција или трансферу новца Ирану.
„Што више Иранци буду спремни да понуде, више ће и добити“, рекао је један од њих.
(Телеграф)
