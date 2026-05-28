Стиже Супер Ел Нињо: Очекују се рекордне врућине

Постоји могућност да би наредна година могла бити најтоплија икада забиљежена, јер се очекује појава “Супер Ел Нињо” феномена.
Овај природни климатски феномен настаје када постоји дужи период повишених температура површине мора у централном и источном дијелу екваторијалног Пацифика.
Надолазећи Ел Нињо могао би довести до екстремних временских услова, као и до несташица хране и великих хуманитарних проблема широм свијета.
Сателит Сентинел-6 Михаел Фреилих посматра Келвинове таласе на површини мора, пише ладбибле.
Како се ови таласи топлије воде крећу према истоку преко Пацифика, НАСА је забиљежила сателитске слике које показују промјене у нивоу мора прије почетка Ел Ниња.
Очекује се да ће феномен наступити касније током године, што би у неким регијама могло изазвати обилне падавине, док би друге могле остати без њих. Упозорава се да ће то утицати на свакодневни живот и глобалну економију.
Неколико ових топлих таласа већ је уочено на сателитским подацима из 2026. године, показујући велико подручје загријане воде у Пацифику код обале Јужне Америке.
НАСА објашњава да се вода шири када се загријава, па пораст нивоа мора указује на пораст температуре океана.
Сателит Сентинел-6 Михаел Фреилих, лансиран 2020. године у сарадњи са ЕСА (Еуропском свемирском агенцијом) у оквиру ЕУ Коперникус програма, мјери висину нивоа мора широм океана сваких 10 дана с врло великом прецизношћу.
У случају Ел Ниња, сателит прати тзв. Келвинове топле валове.
"Ови таласи се обично формирају након кратких периода када вјетрови изнад западног дијела екваторијалног Пацифика промијене смјер из уобичајеног исток–запад у запад–исток”, објашњава НАСА. “То, заједно с општим слабљењем источних вјетрова дуж екватора, доводи до загријавања воде и пораста нивоа мора.”
Топли Келвинови валови често претходе Ел Нињо догађајима.
Истраживач Џош Вилис рекао је да је овогодишњи догађај почео касније него велики Ел Нињи из 2015. и 1997. године, али да би могао јачати.
Најјачи Ел Нињо до сада био је онај из 1990-их, који је узроковао смрт око 23.000 људи и штету од 21 до 28 милијарди фунти.
Феномен је тада изазвао поплаве, циклоне, суше и пожаре.
У децембру 2015. године, у Великој Британији су забиљежене неке од најгорих поплава у хисторији, што се такође повезивало с Ел Нињом.
Све почиње са тзв. пасатним вјетровима, који стално дувају око екватора и обично иду од истока према западу. У Пацифику то значи од Америке према Аустралији и Новом Зеланду.
Вјетрови гурају топлу воду према западу, гдје је загријава сунце, па се тамо формира топла и влажна атмосфера с честим падавинама. У исто вријеме, хладна вода из дубине океана долази на истоку.
Током Ел Нињо година, овај систем се поремети.
Када пасатни вјетрови ослабе или промијене смјер, разлика у температури између истока и запада се смањује, па се и иначе хладни дијелови океана загријавају.
То мијења обрасце падавина и вјетрова широм Пацифика, што има посљедице и на глобалне временске прилике.
