Logo
Large banner

Стиже Супер Ел Нињо: Очекују се рекордне врућине

Аутор:

АТВ
28.05.2026 13:39

Коментари:

0
vrućina sunce toplota
Фото: Pexel/ Fatih Turan

Постоји могућност да би наредна година могла бити најтоплија икада забиљежена, јер се очекује појава “Супер Ел Нињо” феномена.

Овај природни климатски феномен настаје када постоји дужи период повишених температура површине мора у централном и источном дијелу екваторијалног Пацифика.

илу-крпељ-28042026

Здравље

Младић остао непокретан након уједа крпеља

Надолазећи Ел Нињо могао би довести до екстремних временских услова, као и до несташица хране и великих хуманитарних проблема широм свијета.

Сателит Сентинел-6 Михаел Фреилих посматра Келвинове таласе на површини мора, пише ладбибле.

Како се ови таласи топлије воде крећу према истоку преко Пацифика, НАСА је забиљежила сателитске слике које показују промјене у нивоу мора прије почетка Ел Ниња.

Очекује се да ће феномен наступити касније током године, што би у неким регијама могло изазвати обилне падавине, док би друге могле остати без њих. Упозорава се да ће то утицати на свакодневни живот и глобалну економију.

рачунар

Наука и технологија

Лажне замке вребају нестрпљиве играче: Ако видите ову понуду – не кликћите

Неколико ових топлих таласа већ је уочено на сателитским подацима из 2026. године, показујући велико подручје загријане воде у Пацифику код обале Јужне Америке.

НАСА објашњава да се вода шири када се загријава, па пораст нивоа мора указује на пораст температуре океана.

Сателит Сентинел-6 Михаел Фреилих, лансиран 2020. године у сарадњи са ЕСА (Еуропском свемирском агенцијом) у оквиру ЕУ Коперникус програма, мјери висину нивоа мора широм океана сваких 10 дана с врло великом прецизношћу.

У случају Ел Ниња, сателит прати тзв. Келвинове топле валове.

Пожар ватрогасци

Регион

Пожар у Скопљу угасио један живот: Жена није успјела да изађе на вријеме

"Ови таласи се обично формирају након кратких периода када вјетрови изнад западног дијела екваторијалног Пацифика промијене смјер из уобичајеног исток–запад у запад–исток”, објашњава НАСА. “То, заједно с општим слабљењем источних вјетрова дуж екватора, доводи до загријавања воде и пораста нивоа мора.”

Топли Келвинови валови често претходе Ел Нињо догађајима.

Истраживач Џош Вилис рекао је да је овогодишњи догађај почео касније него велики Ел Нињи из 2015. и 1997. године, али да би могао јачати.

Најјачи Ел Нињо до сада био је онај из 1990-их, који је узроковао смрт око 23.000 људи и штету од 21 до 28 милијарди фунти.

Војска Србије помаже грађанима Чачка

Србија

Катастрофа у Србији, војска помаже грађанима

Феномен је тада изазвао поплаве, циклоне, суше и пожаре.

У децембру 2015. године, у Великој Британији су забиљежене неке од најгорих поплава у хисторији, што се такође повезивало с Ел Нињом.

Како настаје Ел Нињо година?

Све почиње са тзв. пасатним вјетровима, који стално дувају око екватора и обично иду од истока према западу. У Пацифику то значи од Америке према Аустралији и Новом Зеланду.

Вјетрови гурају топлу воду према западу, гдје је загријава сунце, па се тамо формира топла и влажна атмосфера с честим падавинама. У исто вријеме, хладна вода из дубине океана долази на истоку.

Шљивични савијач

Економија

Савијач хара у БиХ, произвођачи у великом проблему

Током Ел Нињо година, овај систем се поремети.

Када пасатни вјетрови ослабе или промијене смјер, разлика у температури између истока и запада се смањује, па се и иначе хладни дијелови океана загријавају.

То мијења обрасце падавина и вјетрова широм Пацифика, што има посљедице и на глобалне временске прилике.

(Радиосарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ел Нињо

нагле временске промјене

Временска прогноза

невријеме

високе температуре ваздуха

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Наука и технологија

Све већи број Словенаца користи АИ за планирање путовања: Ово су најчешћа питања

3 ч

1
Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну

Србија

Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну

3 ч

0
Хрватска мијења закон: Рад на црно постаје прескуп ризик за послодавце

Регион

Хрватска мијења закон: Рад на црно постаје прескуп ризик за послодавце

3 ч

0
Чистач из градске управе Буније прска хлором централну пијацу, док се провинција Итури бори против епидемије еболе у ​​Бунији, Конго, у суботу, 23. маја 2026.

Свијет

Аларм у Аустрији: Жена хоспитализована због сумње на еболу

3 ч

0

Више из рубрике

Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.

Свијет

Израелска војска: Елиминисани финансијски и технички званичници Хамаса

2 ч

0
Свијетло наранџасти пакет са Тему логотипом на бетонској површини, погодан за теме е-трговине.

Свијет

ЕК казнила Тему са 200 милиона евра због кршења Закона о дигиталним услугама

3 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује састанку руског председника Владимира Путина и словачког премијера Роберта Фица у Великом Кремљском дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком у Другом свјетском рату.

Свијет

Лавров поручио Калас: Не коментаришем идиотске изјаве

3 ч

1
Чистач из градске управе Буније прска хлором централну пијацу, док се провинција Итури бори против епидемије еболе у ​​Бунији, Конго, у суботу, 23. маја 2026.

Свијет

Аларм у Аустрији: Жена хоспитализована због сумње на еболу

3 ч

0

  • Најновије

15

47

Најчешћа грешка због које тијесто за пицу никада није као из ресторана

15

46

Шок у Паризу! Синера избацио 58. играч свијета

15

38

"Мобилни телефон може да експлодира када грми"

15

34

Најгори тим Лиге шампиона зарадио више од освајача Лиге конференције

15

30

Шеранић: Од 1. јула увећан матерински додатак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner