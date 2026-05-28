Logo
Large banner

Аларм у Аустрији: Жена хоспитализована због сумње на еболу

Аутор:

АТВ
28.05.2026 12:28

Коментари:

0
Чистач из градске управе Буније прска хлором централну пијацу, док се провинција Итури бори против епидемије еболе у ​​Бунији, Конго, у суботу, 23. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

У Горњој Аустрији хоспитализована је жена због сумње на еболу

Пацијент је јуче примљена у болницу са симптомима који упућују на ту опасну болест, а само два дана раније, у понедјељак, вратила се с путовања у Уганду, гдје су недавно забиљежени случајеви заразе.

Здравствене власти одмах су реаговале те је жена смјештена у изолацију, пишу аустријски медији.

Први узорак крви који је послат на анализу донио је привремено олакшање јер се показао негативним на вирус еболе. Међутим, случај се тиме не сматра закљученим.

Према упутствима Државне санитарне дирекције и Окружног уреда Урфар-Умгебунг, први налаз мора бити потврђен другим тестирањем како би се могућност инфекције са сигурношћу искључила.

илу-вакцина-07042026

Здравље

Руски научници развили вакцину против новог соја еболе

До добијања коначних резултата, пацијент остаје на болничком лијечењу у строгој изолацији.

Током сљедећих неколико сати пацијент ће бити превезена посебним транспортом за заразне болести у специјализовану клинику у Бечу.

Покренут је поступак праћења свих њених контаката.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ебола

Аустрија

Ебола вирус

вирус

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Песков: Упозорења Москве не схватају сви озбиљно

Свијет

Песков: Упозорења Москве не схватају сви озбиљно

3 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин, лијево у центру, разговара са предсједником Казахстана Касимом-Жомартом Токајевим током њиховог састанка у Палати независности у Астани, Казахстан, у четвртак, 28. маја 2026. године.

Свијет

Путин: Сарадња Русије и Казахстана кључна за стабилност региона

4 ч

0
Европа постаје најтоплији континент: Научници открили зашто температуре дивљају

Свијет

Европа постаје најтоплији континент: Научници открили зашто температуре дивљају

5 ч

1
Предсједник САД-а Доналд Трамп присуствује састанку кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп поново тужио ''Волстрит журнал''

5 ч

2

  • Најновије

15

47

Најчешћа грешка због које тијесто за пицу никада није као из ресторана

15

46

Шок у Паризу! Синера избацио 58. играч свијета

15

38

"Мобилни телефон може да експлодира када грми"

15

34

Најгори тим Лиге шампиона зарадио више од освајача Лиге конференције

15

30

Шеранић: Од 1. јула увећан матерински додатак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner