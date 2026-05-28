Аларм у Аустрији: Жена хоспитализована због сумње на еболу

У Горњој Аустрији хоспитализована је жена због сумње на еболу
Пацијент је јуче примљена у болницу са симптомима који упућују на ту опасну болест, а само два дана раније, у понедјељак, вратила се с путовања у Уганду, гдје су недавно забиљежени случајеви заразе.
Здравствене власти одмах су реаговале те је жена смјештена у изолацију, пишу аустријски медији.
Први узорак крви који је послат на анализу донио је привремено олакшање јер се показао негативним на вирус еболе. Међутим, случај се тиме не сматра закљученим.
Према упутствима Државне санитарне дирекције и Окружног уреда Урфар-Умгебунг, први налаз мора бити потврђен другим тестирањем како би се могућност инфекције са сигурношћу искључила.
До добијања коначних резултата, пацијент остаје на болничком лијечењу у строгој изолацији.
Током сљедећих неколико сати пацијент ће бити превезена посебним транспортом за заразне болести у специјализовану клинику у Бечу.
Покренут је поступак праћења свих њених контаката.
