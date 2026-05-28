Повећана примања за незапослене родитеље четворо и више дјеце

Влада Републике Српске донијела је одлуку о повећању новчаног износа за незапослене родитеље четворо и више дјеце, чиме ће мјесечни бруто износ по кориснику износити 1.289 КМ, изјавила је министар породице, омладине и спорта Српске Ирена Игњатовић.

Игњатовићева је навела да је ова накнада до сада износила 1.209 КМ.

"На мјесечном нивоу за око 5.000 корисника биће потребно додатних 403.050 КМ. До краја године, за ову намјену ће бити потребно додатних око два милиона КМ", рекла је Игњатовићева на конференцији за новинаре након сједнице Владе.

Она је додала да ова одлука ступа на снагу од августа.

"Ријеч је о накнади којом Влада пружа подршку вишечланим породицама. Родитељи који остварују ова права имају и право на здравствено и пензијско осигурање", рекла је Игњатовићева.

(Срна)