Цвијановић: Европски самит у Бањалуци почетак дугорочног партнерства

Европски самит о економији и безбједности у Бањалуци, заједно са отварањем регионалне канцеларије Голд института, означава почетак дугорочног и продуктивног партнерства, а истовремено одражава дубоку трансформацију у односима између Републике Српске и САД током протекле године, рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Цвијановић се посебно захвалила Мајклу Флину и партнерима из Института што су изабрали Бањалуку за мјесто одржавања овог скупа .
"Кроз присуство Института у овом региону, људи широм Републике Српске, БиХ и ширем окружењу – било да су из политике, академске заједнице, јавних институција, бизниса или цивилног друштва – сада имају прилику да се директно укључе у стратешко размишљање и практично искуство о дефинисању кључних политичких, економских и безбједносних изазова нашег времена", истакла је она.
Нагласила је да ништа од тога не би било могуће без новог замаха који је створила администрација предсједника Доналда Трампа и њена политичка платформа, чије се фундаменталне вриједности дијеле и цијене у Републици Српској.
"Наш народ подржава традиционалне вриједности, не као остатке прошлости, већ као сам темељ будућности. Оне нас подсјећају да су брак, родитељство, породица и вјера свете институције, а не друштвени експерименти", напоменула је Цвијановићева.
"У Републици Српској постоје бројне пословне и инвестиционе могућности које страни партнери још нису озбиљно разматрали, а Српска вјерује да је дошло вријеме да не само да се окрене нова страница, већ да се започне ново поглавље које може промијенити ток будућих дешавања", изјавила је српски члан Предсједништва БиХ.
"Нажалост, не дијеле сви у БиХ ту перспективу, а Република Српска је током година претрпјела значајну штету због различитих опструкција на нивоу БиХ у вези са реализацијом великих инвестиционих пројеката", рекла је Цвијановићева у обраћању током Европског самита о економији и безбједности у Бањалуци.
Према њеним ријечима, из данашње перспективе тешко је чак и набројати све такве пројекте, од енергетских иницијатива и пројеката путне и ваздушне транспортне инфраструктуре до најновијег примјера опструкције отварања новог, модерног граничног прелаза са Хрватском, који би могао значајно побољшати транспортну повезаност БиХ са ЕУ, истовремено олакшавајући и смањујући трошкове грађанима и компанијама оријентисаним на извоз.
"Увјерени смо да се фокус мора помјерити са изградње нације ка економском развоју и инвестицијама и цијенимо подршку САД таквом приступу.Предуго је БиХ на међународном плану била дефинисана ратом, нестабилношћу и политичким сукобима, док су економски развој и инвестиције остајали занемарени", нагласила је Цвијановићева.
Она је оцијенила да се БиХ, чак и три деценије након сукоба, и даље пречесто посматра као "проблематичан случај", а не као кредибилан партнер.
"Да бисмо ишли укорак са савременим технологијама и глобалним напретком, та застарјела перцепција мора престати и морамо се окренути економском развоју и здравијим политичким односима.
Спремни смо да дамо свој допринос у том погледу. Видимо да су и САД спремне, и логично је очекивати исто и од других партнера, како у земљи тако и на међународном плану", навела је Цвијановићева.
Она је још једном изразила захвалност представницима Голд института на одлуци да организују самит и своје будуће активности у Бањалуци.
"Вјерујемо да је то добар темељ за трајно партнерство. Желим вам свима пријатан боравак у Републици Српској и надам се да ћете са собом понијети лијепе успомене. Хвала вам што сте ме позвали овдје", поручила је Цвијановићева.
