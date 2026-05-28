Тришић Бабић: Српска више није посматрач, већ мјесто гдје се разговара о будућности

28.05.2026 10:29

Ана Тришић Бабић
У Бањалуци је данас почео први Европски самит о економији и безбједности, организован под покровитељством Голд институт за међународну сарадњу.

Предсједавајући скупа је Мајкл Флин, амерички генерал и бивши савјетник Доналда Трампа за националну безбједност.

Уводну ријеч на Самиту имала је вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић-Бабић, која је поручила да је Самит један од најзначајнијих догађаја у новијој историји Српске.

Истакла је да ово није само конференција - ово је порука да Република Српска више није посматрач глобалних процеса, већ мјесто на којем се разговара о будућности свијета, економије, безбједности и слободе.

Њено обраћање у наставку преносимо у цјелости:

"Поштовани генерале Мајкл Т. Флин,

Велико нам је задовољство и част што Вас можемо угостити у Бањалуци, Републици Српској, те Вам желимо срдачну добродошлицу.

Хвала Вам што се управо овдје одржава Први годишњи европски самит о економији и безбједности, у организацији Института „Голд“ за међународну стратегију.

Поштовани господине Ели М. Голд, предсједниче Института "Голд“ за међународну стратегију, част нам је и привилегија што присуствујете овом значајном догађају.

Ваша импресивна каријера, дубоко знање и искуство које сте градили у области међународних односа и јавних политика чине Вас једним од најтраженијих говорника широм свијета.

Добро дошли у Бањалуку.

Уважени гости,

Цијењени говорници и учесници,

Поштоване даме и господо,

Ово је један од најзначајнијих политичких догађаја који се у новијој историји Републике Српске и њене пријестонице Бањалуке одржавају.

Ово није само конференција. Ово је порука да Република Српска више није посматрач глобалних процеса, већ мјесто на којем се разговара о будућности свијета, економије, безбједности и слободе.

Хвала вам што сте се придружили овој важној дискусији и нашем настојању да понудимо увид у стратешко промишљање и постављање стратешких темеља између различитих актера и доносилаца одлука који обликују садашњост и будућност наших земаља.

А када кажем "доносиоци одлука“, ни у ком случају не мислим на оне са стране који би одлучивали у наше име. Напротив, ми морамо преузети одговорност за одлуке које ће обликовати садашњост и будућност народа који овдје живе.

Није случајно што је генерал Флин управо са српским народом и Републиком Српском пронашао заједнички језик. Постоје вриједности које се препознају без преводиоца.

Генерал Флин је човјек који је, као и многи велики војници у историји, најважније лекције научио у породици - оданост, дисциплину, храброст, одговорност и жртву.

Одрастао је у великој породици, окружен браћом и сестрама, гдје се карактер градио много прије униформе.

И српски народ је одувијек знао да се највећи људи стварају управо у породици.

Када су једном питали војводу Живојина Мишића како је постао тако добар генерал, одговорио је да је то научио још као дијете, одрастајући међу бројном браћом и сестрама, јер је у таквој кући морао бити и мудар и брз да би дошао до бољег комада ручка.

То је дух народа који разумије и генерал Флин. Народ који зна да се снага државе не мјери само оружјем и економијом, него карактером људи и снагом породице.

Свјетске политичке околности се мијењају.

Народи све више траже право на сопствени глас, суверенитет и политику здравог разума. Управо зато је важно што се данас овдје налазе људи који вјерују у слободу, дијалог и право народа да сами одлучују о својој будућности.

Срећна сам, поносна и узбуђена што видим да Бањалука има толико пријатеља и савезника и што је данас уписана на мапу важних политичких и дипломатских центара свијета.

Посебно је симболично што један амерички институт, који баштини јудео - хришћанске вриједности, слободу и значај једнакости међу људима, своје европско сједиште оснива управо у Бањалуци - пријестоници српског народа западно од Дрине, народа који баштини традицију Светог Саве.

Још у 13. вијеку Свети Сава је у Законоправилу записао да "ниједан човјек није вреднији од другог“. То је вриједност на којој су настале најбоље цивилизацијске идеје слободе и једнакости.

Сједињене Америчке Државе су ту идеју пренијеле свијету кроз своју борбу за људска права и слободу, своју културу, а српски народ ју је чувао кроз своју православну традицију и вијековну борбу за опстанак. Зато овај сусрет није случајан.

Балкан је познат по много чему. И славан је и озлоглашен у исто вријеме. Која ће од те двије слике преовладати у будућности зависи од многих фактора.

Један од тих фактора је и питање да ли ће овај простор коначно престати да буде лабораторија туђих интереса и постати простор у којем народи сами доносе одлуке о својој будућности.

Република Српска поздравља партнерства која доносе стабилност и обострану корист.

Поздравља сарадњу, дијалог и предан рад на будућности достојној свих нас, а посебно наших младих генерација.

Голд институт у Бањалуци није само организација нити један политички догађај. Он представља покрет за истинску демократију, слободу говора, суверенитет народа и политику здравог разума.

Његово присуство у Бањалуци показује и амбицију Републике Српске, али и искрену намјеру Института "Голд" да бескомпромисно брани те вриједности.

Република Српска је била један од пионира те политике и онда када је то било најтеже.

Није одустала од својих принципа ни под санкцијама, притисцима и покушајима политичког понижавања. И управо зато данас отвара врата једног новог политичког и цивилизацијског тријумфа.

Али дозволите ми да кажем и ово - Република Српска има поштовање према свима, али отворено и храбро подржава традиционалну, јудео-хришћанску породицу, друштво и вриједности.

И није случајно што су управо Срби и Американци за своје националне симболе изабрали орла. Орао је симбол слободе, снаге, висине и независности. Он не пузи, не крије се и не живи од туђих наредби.

Такви су и наши народи када су најбољи - слободни, поносни и окренути висинама.

Са болом посматрамо то што су хришћани и Јевреји међу најпрогоњенијим и најчешћим метама напада у многим земљама свијета.

Потребни су одлучност, храброст и снажна јудео-хришћанска вјера да би се стало у заштиту права и једнакости свих.

Стратешко размишљање значи претварање идеја у дјела.

Ту неминовно долазимо до разлике између политичара и државника.

Државници су људи који имају храбрости да се супротставе системима који су годинама покушавали да управљају народима без њихове воље.

А Босна и Херцеговина је можда и најапсурднији примјер таквог система у савременом свијету.

Тешко је објаснити било ком озбиљном демократском друштву да у срцу Европе и данас постоји земља у којој неизабрани странац може мијењати законе, суспендовати институције и покушавати да влада изнад воље народа.

Такозвани високи представник постао је симбол једног времена у којем су поједини центри моћи вјеровали да имају право да управљају туђим народима као колонијама.

То није демократија. То није Европа будућности.

И управо зато Република Српска данас има све више пријатеља широм свијета.

Срби и Американци нису започели сарадњу јуче нити прошле године. Наша сарадња сеже неколико стотина година уназад, а њене најславније странице исписане су током оба свјетска рата.

То историјско савезништво мора бити обновљено и оснажено.

Зато смо се окупили овдје на овом Самиту.

Пред нама је вријеме у којем Република Српска више не тражи своје мјесто у свијету - него га самоувјерено заузима.

Хвала вам што сте наши пријатељи и хвала вам што сте довољно храбри да стратешки искорачите из унапријед задатих шаблона.

Нека Бог благослови Републику Српску!

Нека Бог благослови Америку!

И још једном хвала Институту "Голд“ за међународну стратегију што је изабрао Републику Српску за свог партнера у потрази за истином, правдом и сарадњом.

Живјели!"

