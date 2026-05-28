Несвакидашњи долазак на матуру: Матурант у Загребу на прославу стигао трактором

28.05.2026 11:12

Матурант у Загребу дошао на матурску прославу на трактору.
Фото: 017_dn/Instagram/Screenshot

Матурско вече у Загребу је обиљежио несвакидашњи долазак Габриела Јагатића, матуранта који је на прославу стигао трактором.

Габриел, који се школовао за руковаоца грађевинских машина, каже да је тиме испунио обећање које је раније дао својим друговима из разреда.

– Од првог дана школе сви су знали да долазим са села и да радим с тракторима. Говорио сам им да ће на матури видјети да то нису мале, већ озбиљне машине – рекао је кроз осмијех.

Он долази из мјеста Јежево, гдје се његова породица бави пољопривредом и обрађује земљу. Трактор којим је стигао на матуру само је један од четири која посједује његова породица. Иако је школовање за грађевинске машине завршио са одличним успјехом, Габриел истиче да су трактори његова велика љубав још од дјетињства.

– Кад имам слободног времена, сједнем на трактор и радим по цијели дан, па и цијелу ноћ ако треба – каже матурант.

Његов долазак на матурско вече изазвао је велику пажњу ученика, родитеља и професора, а многи су жељели фотографију поред трактора, па се тако испред њега сликало и његово комплетно одјељење са разредним старјешином.

Након завршетка школовања планира да ради у струци, али истиче да ће пољопривреда остати важан дио његовог живота. На крају је послао и поруку будућим средњошколцима.

– Треба бирати оно што волиш. Без љубави према послу нема успјеха. Најважније је да човјек прати оно што га заиста занима – казао је матурант, а пише портал 017_дн.

