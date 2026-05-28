Logo
Large banner

Настављена потрага за дјечаком у Дрини: Ангажовани рониоци, САЈ и ватрогасци

Аутор:

АТВ
28.05.2026 10:56

Коментари:

0
Настављена потрага за дјечаком у Дрини: Ангажовани рониоци, САЈ и ватрогасци
Фото: Tanjug

Припадници ронилачког и тима за заштиту и спасавање на води Републичке управе цивилне заштите учествују у потрази за дјечаком који је нестао у ријеци Дрини у рејону Брањева код Зворника, саопштено је из Цивилне заштите.

У потрази учествују и припадници Специјалне антитерористичке јединице МУП-а Републике Српске, ватрогасно-спасилачке јединице из Зворника, као и ронилачки клубови, а акцију отежава висок водостај Дрине и снажна матица уз лијеву обалу.

У координацији са Хидроелектраном "Зворник", у наредним сатима планирано је смањење протока воде на овој брани, да би се олакшала потрага, али и осигурали безбједни услови за дјеловање спасилачких и ронилачких тимова.

Из Цивилне заштите подсјећају да је у уторак, 26. маја, око 15.30 часова Полицијској управи Зворник пријављен нестанак малољетног лица у Дрини током купања у близини Брањева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дјечак

нестао младић

Зворник

Ватрогасци

потрага

ријека дрина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ели Голд

Република Српска

Ели Голд: Самит у Бањалуци важна прилика за изградњу односа Српске и САД

1 ч

0
Предсједавајући Голд института генерал Мајкл Флин за говорницом.

Република Српска

Флин: Слобода - примарна потреба сваког људског бића на планети

1 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик почео је обраћање на пленарној сједници Међународног форума о безбједности истакавши да је за мале државе битно понашање великих сила.

Република Српска

Додик у Москви: Српском народу битно која сила води досљедну и праведну политику

1 ч

0
Европа постаје најтоплији континент: Научници открили зашто температуре дивљају

Свијет

Европа постаје најтоплији континент: Научници открили зашто температуре дивљају

1 ч

1

Више из рубрике

Горио аутомобил у Залужанима

Хроника

Горио аутомобил у Залужанима

2 ч

0
Потврђено да је у забетонираном бурету било тијело Александра Нешовића: Познати нови детаљи у случају убиства

Хроника

Потврђено да је у забетонираном бурету било тијело Александра Нешовића: Познати нови детаљи у случају убиства

2 ч

0
Бањалучанин након свађе оштетио ауто суграђанину па добио батине

Хроника

Бањалучанин након свађе оштетио ауто суграђанину па добио батине

2 ч

0
Полицијско возило МУП-а Републике Српске.

Хроника

Арсенал оружја пронађен у Модричи: Полиција претресла кућу и одузела аутоматске пушке

2 ч

0

  • Најновије

12

39

Лавров поручио Калас: Не коментаришем идиотске изјаве

12

37

Старовић: Економски самит у Бањалуци од великог значаја за Српску

12

35

Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну

12

34

Мушкарац (41) избоден у стану: Драма на Чукарици, полиција и хитна на терену

12

32

Тео Миланковић из Прњавора представио свој пројекат у Њујорку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner