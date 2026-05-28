Настављена потрага за дјечаком у Дрини: Ангажовани рониоци, САЈ и ватрогасци

Припадници ронилачког и тима за заштиту и спасавање на води Републичке управе цивилне заштите учествују у потрази за дјечаком који је нестао у ријеци Дрини у рејону Брањева код Зворника, саопштено је из Цивилне заштите.
У потрази учествују и припадници Специјалне антитерористичке јединице МУП-а Републике Српске, ватрогасно-спасилачке јединице из Зворника, као и ронилачки клубови, а акцију отежава висок водостај Дрине и снажна матица уз лијеву обалу.
У координацији са Хидроелектраном "Зворник", у наредним сатима планирано је смањење протока воде на овој брани, да би се олакшала потрага, али и осигурали безбједни услови за дјеловање спасилачких и ронилачких тимова.
Из Цивилне заштите подсјећају да је у уторак, 26. маја, око 15.30 часова Полицијској управи Зворник пријављен нестанак малољетног лица у Дрини током купања у близини Брањева.
