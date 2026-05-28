Горио аутомобил у Залужанима
Фото: Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука

Бањалучки ватрогасци имали су пуне руке посла током јучерашњег дана. Интервенисали су на три различите локације, борећи се са пламеном који је пријетио да направи већу штету.

Дан је почео драматично у Залужанима. У кружном току је, из још неутврђених разлога, букнуо путнички аутомобил. Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука позив је запримила у 7.10 часова, а захваљујући муњевитој реакцији, пожар је угашен прије него што је ватра потпуно прогутала возило.

Мирно није било ни у пријеподневним сатима. Већ у 11.50 часова стигла је дојава о шумском пожару на Мањачи, у пред‌јелу Кадијине воде, гд‌је су се ватрогасци борили да спријече ширење пламена кроз ниско растиње и шуму.

Да ни контејнери нису поштеђени, потврђује и трећа интервенција. У 15.32 часа пријављено је да гори контејнер у Улици Козарској, што је, на срећу, брзо санирано.

На сву срећу, у овим пожарима није било повријеђених особа, а материјална штета је, захваљујући брзим интервенцијама, сведена на минимум.

