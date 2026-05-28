Logo
Large banner

Познати детаљи сарадње Ђоковића и Троицког

Аутор:

АТВ
28.05.2026 10:35

Коментари:

0
Novak Đoković teniser ples Bangaranga
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Када су се заједно појавили на тренингу сви су остали у благом шоку да виде Новак Ђоковића и Виктора Троицког на истој страни мреже.

Убрзо је стигла потврда од најбољег тенисера свих времена да је Виктор његов нови тренер, а сада су познати и нови детаљи њихове сарадње.

Тачније колико ће трајати њихов заједнички рад.

"Договор је да радимо до краја године. Онда ћемо да видимо за даље", рекао је Новак српским новинарима.

Троицки је донедавно био тренер Миомира Кецмановића нешто више од годину дана, а пуну сезону провео је и са Хамадом Међедовићем.

Подсјећамо, цијела сага око доласка Троицког у Ђоковићев тим имала је један драматични моменат и то ради Миомира Кецмановића.

младић маркет

Економија

Колико је Аустрија скупља од Њемачке?

Њега је шокирала та одлука, у сваком погледу.

"Па мислим, право да ти кажем, и мене је збунила, да не кажем шокирала, пошто сам ја у недјељу освојио Челенџер, у понедјељак ми је саопштено да прекида са мном сарадњу, а у сриједу смо требали да путујемо овдје, и у уторак поподне био на Шатријеу с Новаком тако да... Све је ту јасно, не морам ја нешто пуно да додајем. Јако сам разочаран на све то, али Боже мој, имам Огија, који је главни тренер сада, с којим имам добре резултате, иде добро, добра енергија. Он вјерује у мене и то је мени битно".

Ђоковића су о томе питали дан касније на конференцији.

"Имали смо комуникацију, нисам га видио уживо, овај... Честитао бих му и побједу, и на турниру и прије. Овај... Контактирао га јесам, причали смо и ја сам му рекао из моје перспективе шта је... шта је било и како јесте. Сад, на који начин је он то прихватио и шта је између њега и Виктора, ја у то не улазим. Тако да, овај, то је све што могу да кажем", рекао је Новак том приликом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

Виктор Троицки

тенис

тенисер

Сарадња

тренер

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Новак Ђоковић из Србије присуствује паузи другог кола мушког појединачног меча против Валентина Ројеа из Француске на Отвореном првенству Француске у Паризу, сриједа, 27. мај 2026.

Тенис

Тешка завршница за Ђоковића у Паризу, ипак иде у треће коло

16 ч

0
Шок: Друга тенисерка свијета и шампионка АО испала са Ролан Гароса

Тенис

Шок: Друга тенисерка свијета и шампионка АО испала са Ролан Гароса

18 ч

0
Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

Тенис

Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

18 ч

0
Сабаленка не може без Ђоковића: “Новаче, шта кажеш на ово?”

Тенис

Сабаленка не може без Ђоковића: “Новаче, шта кажеш на ово?”

1 д

1

  • Најновије

12

39

Лавров поручио Калас: Не коментаришем идиотске изјаве

12

37

Старовић: Економски самит у Бањалуци од великог значаја за Српску

12

35

Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну

12

34

Мушкарац (41) избоден у стану: Драма на Чукарици, полиција и хитна на терену

12

32

Тео Миланковић из Прњавора представио свој пројекат у Њујорку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner