Познати детаљи сарадње Ђоковића и Троицког

Када су се заједно појавили на тренингу сви су остали у благом шоку да виде Новак Ђоковића и Виктора Троицког на истој страни мреже.
Убрзо је стигла потврда од најбољег тенисера свих времена да је Виктор његов нови тренер, а сада су познати и нови детаљи њихове сарадње.
Тачније колико ће трајати њихов заједнички рад.
"Договор је да радимо до краја године. Онда ћемо да видимо за даље", рекао је Новак српским новинарима.
Троицки је донедавно био тренер Миомира Кецмановића нешто више од годину дана, а пуну сезону провео је и са Хамадом Међедовићем.
Подсјећамо, цијела сага око доласка Троицког у Ђоковићев тим имала је један драматични моменат и то ради Миомира Кецмановића.
Њега је шокирала та одлука, у сваком погледу.
"Па мислим, право да ти кажем, и мене је збунила, да не кажем шокирала, пошто сам ја у недјељу освојио Челенџер, у понедјељак ми је саопштено да прекида са мном сарадњу, а у сриједу смо требали да путујемо овдје, и у уторак поподне био на Шатријеу с Новаком тако да... Све је ту јасно, не морам ја нешто пуно да додајем. Јако сам разочаран на све то, али Боже мој, имам Огија, који је главни тренер сада, с којим имам добре резултате, иде добро, добра енергија. Он вјерује у мене и то је мени битно".
Ђоковића су о томе питали дан касније на конференцији.
"Имали смо комуникацију, нисам га видио уживо, овај... Честитао бих му и побједу, и на турниру и прије. Овај... Контактирао га јесам, причали смо и ја сам му рекао из моје перспективе шта је... шта је било и како јесте. Сад, на који начин је он то прихватио и шта је између њега и Виктора, ја у то не улазим. Тако да, овај, то је све што могу да кажем", рекао је Новак том приликом.
