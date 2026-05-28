Путин: Сарадња Русије и Казахстана кључна за стабилност региона

28.05.2026 11:25

Руски предсједник Владимир Путин, лијево у центру, разговара са предсједником Казахстана Касимом-Жомартом Токајевим током њиховог састанка у Палати независности у Астани, Казахстан, у четвртак, 28. маја 2026. године.
Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је данас да су сарадња Русије и Казахстана у енергетици, машинству, инфраструктури и војној области од кључног значаја за економије двије земље и стабилност региона, истичући да ће нови билатерални споразуми додатно ојачати међудржавне односе.

- Имамо много области сарадње које су од фундаменталног значаја и за казахстанску и за руску економију, машинство, енергетику, инфраструктуру и, наравно, хуманитарну сферу - рекао је Путин током разговора са предсједником Казахстана Касимом-Жомартом Такајевим у Астани, преносе РИА Новости.

Он је оцијенио да војна сарадња двије земље представља "озбиљан фактор у јачању стабилности и безбједности у региону".

Говорећи о међународној сарадњи, Путин је навео да заједнички рад Русије и Казахстана у оквиру Евроазијске економске уније, Организације договора о колективној безбједности, Заједнице независних држава, Шангајске организације за сарадњу, БРИКС-а, Уједињених нација и формата "Русија-Централна Азија" представља пример конструктивне међународне сарадње.

Он је додао да су током припрема за састанак идентификоване нове перспективне области сарадње које би, како је навео, требало да донесу "веома добре резултате".

Путин је честитао Казахстану на економским достигнућима, оцјенивши да се економски односи двије земље развијају успјешно.

- Пратимо шта се догађа у нашем братском Казахстану и честитамо вам на достигнућима, која су очигледна - рекао је руски предсједник обраћајући се Токајеву.

Током разговора било је ријечи и о образовној сарадњи, а Путин је навео да хиљаде казахстанских студената студирају у Русији, укључујући високошколске установе.

- Захваљујући вама започет је процес проналажења талентоване дјеце и њиховог образовања и у Русији и у Казахстану - рекао је Путин Токајеву.

Путин је изразио увјерење да ће пакет међувладиних, међуресорних и комерцијалних споразума, припремљених за потписивање након разговора, додатно учврстити темеље сарадње између двије државе.

- Припремљен је свеобухватан пакет споразума који обухвата све области сарадње - од економије и енергетике до културних и хуманитарних пројеката - рекао је Путин.

Он је посебно указао и на значај регионалне сарадње двије земље, подсјетивши да се међурегионални форуми одржавају сваке године.

Руски предсједник честитао је Токајеву и грађанима Казахстана муслимански празник Курбан-бајрам, наводећи да се тај празник обиљежава и у Русији међу грађанима исламске вјероисповести.

Путин је истакао и да Русија, упркос притисцима са Запада, задржава четврто мјесто у свијету по паритету куповне моћи, иза Кине, Сједињених Америчких Држава и Индије.

- Упркос покушајима неких наших недобронамерника да то спријече, а пошто ни њима самима не иде добро, ми задржавамо четврто мјесто у свијету - рекао је Путин.

Путин је стигао у Астану у пратњи високе делегације од више од 30 званичника, међу којима су заменик премијера Руске Федерације Алексеј Оверчук, гувернерка Централне банке Русије Елвира Набиулина, замјеник шефа предсједничке администрације Максим Орешкин, помоћник предсједника Русије Јуриј Ушаков, секретар за штампу предсједника Русије Дмитриј Песков и генерални директор државне корпорације Росатом Алексеј Лихачов.

У оквиру посјете, главни град Казахстана биће домаћин састанка Врховног евроазијског економског савјета и Евроазијског економског форума.

(Танјуг)

