У Европи се налази најстарија кафана на свијету: Непрекидно ради већ више од 300 година

Аутор:

АТВ
28.05.2026 09:58

Фото: Unsplash

Захваљујући одличној локацији, архитектури, умjетности, богатој историји, одличној кафи и десертима, "Кафе Флориан" у Венецији и данас привлачи туристе.

Венеција, краљица Јадрана, позната је по богатој историји, архитектури, каналима и гондолама - то је град који годишње посјете милиони људи.

Венеција је и дом најстарије кафане у Италији и свијету, која непрекидно ради више од 300 година, а затворена је била само током "локдауна" Италије изазваног пандемијом вируса корона.

Смјештен на Трг Светог Марка, "Кафе Флориан" једна је од знаменитости Венеције коју свакако треба посјетити када се нађете тамо.

Кафана је почела са радом 29. децембра 1720. године као "Кафе ала Венеција Трионфанте", али је убрзо промијенила име у "Кафе Флориан", по свом власнику Флоријану Франческонију.

Локација у самом срцу Венеције убрзо је од ове кафане направила мјесто које су посјећивали бројни славни и познати гости, као што су писци Карло Голдони, Јохан Волфганг Гете и славни Ђакомо Казанова, кога је привлачила и чињеница да је ово била једина венецијанска кафана у то доба у којој је женама био дозвољен улаз.

"Кафе Флориан" задржао је своју атрактивност и у каснијим годинама, па су у њега залазили и Лорд Бајрон, Марсел Пруст и Чарлс Дикенс.

Године 1858. кафану су преузели нови власници, који су је тада преуредили, а њен изглед до данас није мијењан - данас се састоји од шест салона у којима, уз кафу и десерте, можете уживати и у умјетничким радовима познатих уметника 19. вијека.

Салони носе називе "Салон славних", "Салон Сената", "Кинески салон", "Оријентални салон", "Салон годишњих доба" или "Салон огледала", као и "Салон Либерти".

Захваљујући одличној локацији, архитектури, умјетности, богатој историји, одличној кафи и десертима, "Кафе Флориан" и данас привлачи туристе, иако испијање кафе и дегустација посластица на његовој тераси или у једном од салона неће бити баш мала ставка за новчаник.

(Б92)

