Мушкарац убијен насред улице: У току потрага за нападачем у Приштини

Језиво убиство и пуцњава потресли су сам југ Србије, када је синоћ у Приштини за сада непозната особа отворила паљбу при чему је настрадала једна особа.
Како је потврђено из тзв. косовске полиције, мушкарац је убијен у сриједу увече у Приштини након што је задобио простријелне ране из ватреног оружја.
- Убиство се догодило у Улици Сали Нивица, гдје су грађани око 20.30 часова пријавили пуцњаву - наводе из тзв. косовске полиције.
Портпарол полиције за регион Приштине, Енис Пљана, изјавио је да су одмах након пријаве на лице мјеста упућене полицијске патроле, као и екипа хитне помоћи. По доласку на терен, љекари су могли само да констатују смрт мушкарца који је пронађен са повредама нанијетим ватреним оружјем.
- Око 20.30 часова примили смо информацију о пуцњави у Улици Сали Нивица у Приштини. Полицијске јединице и медицински тим одмах су изашли на лице мјеста, гдје је медицинска екипа констатовала смрт једне мушке особе - саопштио је Пљана.
Полиција је након злочина обезбиједила мјесто пуцњаве, док су истражиоци започели увиђај како би прикупили доказе и утврдили околности под којима је дошло до убиства. За сада није познато да ли је осумњичени идентификован нити шта је био мотив напада.
Истрага се спроводи у сарадњи са надлежним тужилаштвом, а полиција ради на прикупљању свих релевантних информација које би могле да доведу до расвјетљавања случаја.
(КОХА)
