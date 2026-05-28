Мушкарац убијен насред улице: У току потрага за нападачем у Приштини

Аутор:

АТВ
28.05.2026 10:46

Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Језиво убиство и пуцњава потресли су сам југ Србије, када је синоћ у Приштини за сада непозната особа отворила паљбу при чему је настрадала једна особа.

Како је потврђено из тзв. косовске полиције, мушкарац је убијен у сриједу увече у Приштини након што је задобио простријелне ране из ватреног оружја.

- Убиство се догодило у Улици Сали Нивица, гдје су грађани око 20.30 часова пријавили пуцњаву - наводе из тзв. косовске полиције.

Портпарол полиције за регион Приштине, Енис Пљана, изјавио је да су одмах након пријаве на лице мјеста упућене полицијске патроле, као и екипа хитне помоћи. По доласку на терен, љекари су могли само да констатују смрт мушкарца који је пронађен са повредама нанијетим ватреним оружјем.

- Око 20.30 часова примили смо информацију о пуцњави у Улици Сали Нивица у Приштини. Полицијске јединице и медицински тим одмах су изашли на лице мјеста, гдје је медицинска екипа констатовала смрт једне мушке особе - саопштио је Пљана.

Полиција је након злочина обезбиједила мјесто пуцњаве, док су истражиоци започели увиђај како би прикупили доказе и утврдили околности под којима је дошло до убиства. За сада није познато да ли је осумњичени идентификован нити шта је био мотив напада.

Истрага се спроводи у сарадњи са надлежним тужилаштвом, а полиција ради на прикупљању свих релевантних информација које би могле да доведу до расвјетљавања случаја.

(КОХА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

