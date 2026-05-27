Жена осумњиченог за убиство Александра Нешовића ипак иза решетака

27.05.2026 18:38

Фото: Tanjug, Ustupljena fotografija

Данки В, жени Саше Вуковића Боскета, осумњиченог за тешко убиство Александра Нешовића 12. маја у ресторану "27", суд је по жалби Вишег јавног тужилаштва у Београду одредио притвор до 30 дана!

Виши суд у Београду је, како пише Курир, усвојио жалбу тужилаштва и преиначио првобитну одлуку судије за претходни поступак који јој је одредио кућни притвор.

Данки је притвор одређен због тежине кривичног дјела које је довело до узнемирења јавности.

СТИГЛИ РЕЗУЛТАТИ ОБДУКЦИЈЕ: Александар Нешовић Баја брутално убијен, а онда забетониран у бурету

Она се, како је раније саопштило Више јавно тужилаштво у Београду, терети за кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Сумња се да је управо она супругу доставила пиштољ из којег је упуцао Нешовића у ресторану, а потом са помагачима сакрио његово тијело у једном бурету у близини Јарковачког језера.

