Жена осумњиченог за убиство Александра Нешовића ипак иза решетака

Аутор:АТВ
Коментари:0
Данки В, жени Саше Вуковића Боскета, осумњиченог за тешко убиство Александра Нешовића 12. маја у ресторану "27", суд је по жалби Вишег јавног тужилаштва у Београду одредио притвор до 30 дана!
Виши суд у Београду је, како пише Курир, усвојио жалбу тужилаштва и преиначио првобитну одлуку судије за претходни поступак који јој је одредио кућни притвор.
Данки је притвор одређен због тежине кривичног дјела које је довело до узнемирења јавности.
Србија
СТИГЛИ РЕЗУЛТАТИ ОБДУКЦИЈЕ: Александар Нешовић Баја брутално убијен, а онда забетониран у бурету
Она се, како је раније саопштило Више јавно тужилаштво у Београду, терети за кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Сумња се да је управо она супругу доставила пиштољ из којег је упуцао Нешовића у ресторану, а потом са помагачима сакрио његово тијело у једном бурету у близини Јарковачког језера.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 д0
Хроника
2 д0
Хроника
3 д0
Хроника
4 д0
Србија
3 ч0
Србија
6 ч0
Србија
11 ч0
Србија
13 ч0
Најновије
20
17
20
14
20
14
20
08
19
56
Тренутно на програму