Пронађени нови докази и трагови након убиства Александра Нешовића

То сада је донијето чак 70 наредби за различита вјештачења, а вјерује се да ће управо на тај начин, тужилаштво и полиција реконструисати овај стравичан злочин.
Александар Нешовић упуцан је 12. маја између 23 часа и поноћи у камин сали београдског ресторана "27" на Сењаку. Потрага за тијелом је, како су званичници рекли, трајала од тренутка када је његова супруга пријавила нестанак – 13.маја око 16 часова.
У суботу, 16. маја, четири дана након убиства, јаке полицијске снаге примијећене су у Путинцима. Како је утврђено, тамо је пронађен аутомобил марке "хјундаи" који је коришћен за транспорт тела убијеног Нешовића.
Аутомобил је превезен за Београд уз полицијску пратњу.
Полиција је, током претреса возила, пронашла предмете за које се вјерује да су коришћени у прикривању злочина попут флаша са соном киселином, хируршких рукавица. Унутар возила примијећени су и трагови крви.
Убрзо се потрага проширила и на околна села – Љуково и Јарковце.
У Љукову је пронађено возило марке “фолксваген” који је полиција заплијенила.
Возило је затечено на паркингу и инспектори, али и форензичари, вршили су преглед возила.
Затим се потрага за тијелом пребацила у Јарковце где су два дана полицијски службеници, заједно са војском претраживали то подручје.
Осам дана након потраге, полиција је у Јарковцима пронашла буре, за моторно уље, у којем је пронађено забетонирано тијело.
Тијело је послато на Институт за судску медицину ради обдукције.
Све је почело у ноћи 12. маја, око 23 часа, када се, како се сумња, Нешовић довезао својим црним блиндираним БМW X7 испред угоститељског објекта “27”.
Према саопштењу тужилаштва, њега је на овај састанак позвао бивши начелник београдске полиције Веселин Милић и предложио му да се нађу како би расправили међусобне несугласице и сугеришући му да дође без обезбјеђења.
Када је стигао испред ресторана, саопштено је из тужилаштва, Нешовић је приметио возила која користе осумњичени, те је првобитно, како се наводи, одлучио да ипак не уђе у ресторан и о томе је обавестио свог пријатеља.
Међутим, након телефонског позива Саше В, са којим је одраније био у сукобу, он се десетак минута касније ипак вратио, ушао у локал и сјео за сто са Сашом В, Мариом С. и Веселином Милићем, наводи тужилаштво.
Тужилаштво је саопштило да је након расправе Саша В, како се сумња, испалио неколико хитаца у Нешовића.
Пиштољ из ког је пуцано обезбједила је Данка В, која га је предала Марију С, а он га је потом уручио Саши В. по доласку у ресторан.
Према наводима тужилаштва, након пуцњаве, осумњичени Дејан С. помогао је нападачима у бекству тако што их прво ка Шапцу, затим до језера Добродол и на крају до Старе Пазове.
Нестанак Александра Нешовића пријавила је његова невјенчана супруга, којој је кобне вечери јавио да се налази у ресторану, након чега му је искључен телефон.
Полиција је по пријави изашла на лице места и затекла стравичан призор. У ресторану су наводно пронађени трагови крви које је неко покушао да уклони, као и две испаљене чауре калибра 9 милиметара. Накнадно, полиција је пронашла још један метак.
Мобилни телефон, за који се сумња да је припадао Нешовићу, пронађен је у контејнеру преко пута локала.
Како је раније саопштило ВЈТ, ово тужилаштво је до сада донијело укупно 70 наредби за различита вјештачења.
Такође, по налогу тужилаштва одузета су 24 мобилна телефона, 1 наруквица за фитнес, 2 лаптопа, 1 десктоп рачунар, 2 рисивера, 3 хард диска и 10 возила у циљу прикупљања материјалних доказа.
Издато је 12 наредби за утврђивање присуства барутних честица, од ког броја се 10 наредби односи на утврђивање присуства барутних честица у возилима, 1 наредба за утврђивање присуства барутних честица код два лица и једна наредба за утврђивање присуства барутних честица на мјесту извршења кривичног дјела – у камин сали ресторана „27“.
Донето је и 13 наредби за ДНК вјештачења, од којих се 10 односи на вештачење трагова у возилима, једна на трагове на мобилном телефону, једна наредба за поднокатни садржај за четири лица, а једна наредба за трагове и предмете нађене у ресторану "27".
Две наредбе издате су ради израде ДНК профила, од којих се једна наредба односи на израду ДНК профила са свих предмета нађених приликом увиђаја у ресторану "27", а друга за израду ДНК профила оштећеног А.Н.
Такође донијета је наредба за изузимање узорака евентуалних трагова опаљења из ватреног оружја од два лица, наредба за изузимање поднокатног садржаја од четири лица, као и 10 наредби за форензичку регистрацију лица.
Донијета је и наредба за информатичко вештачење уређаја за аутоматску обраду података и опреме на којој се чувају видео записи, затим три наредбе за претресање: једна за претрес ресторана "27", једна за претресање два службена возила и једна за претресање опреме на којој се чувају електронски записи.
Такође је донијета наредба за физичко-хемијско вјештачење и 12 захтева за листинг.
Донијете су и 24 наредбе за вјештачење одузетих мобилних телефона.
Саша Вуковић (48) и Марио С. (46) терете се да су као саизвршиоци извршили кривично дело Тешко убиство у стицају са кривичним делима Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и Изазивање опште опасности у саизвршилаштву.
Данка В. (42), жена осумњиченог, терети се за кривично дјело Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Веселин М. (46), Бобан М. (41), Саво С. (33) и Петко П. (46) терете се за кривична дјела Непријављивање кривичног дјела и учиниоца и Помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела.
Ненад Л. (50) и Вук Ш. (21) терете се за кривично дјело Непријављивање кривичног дела и учиниоца, при чему се Вуку Ш. на терет ставља и кривично дјело Помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.
Дејан С. (50) се терети за кривично дјело Помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дјела.
П.У. (20) се терети за кривично дело – Непријављивање кривичног дела и учиниоца и Помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела.
У петак, 15. маја ухапшен је начелник Полицијске управе за град Београд Веселин Милић.
Милићу је одређен притвор, као и осталима који су ухапшени у овој акцији.
Милић је изнио своју одбрану пред ВЈТ-ом, а затражен је притвор како не би утицао на свједоке и због сумње да би у кратком временском периоду могао да понови кривично дјело.
Министарство унутрашњих послова је саопштило да је Милић смијењен, а функцију вршиоца дужности преузео је замјеник начелника, пуковник Дејан Бојовић.
Министар унутрашњих послова, Ивица Дачић, рекао је да су "сви који су повезани са убиством на Сењаку ухапшени у рекордном року".
Како је Блиц писао, Немања Ђуран, некадашњи начелник Управе криминалистичке полиције (УКП), приведен је на информативни разговор.
Како се сазнаје, Немања Ђуран наводно није пријавио да се чуо са осумњиченима у ноћи убиства.
Ђуран је након информативног разговора пуштен.
Осумњичена Данка се на друштвеним мрежама неријетко хвалила луксузним путовањима, али и луксузним поклонима који је, како је написала, добила од супруга, осумњиченог Саше Вуковића.
Како је тврдио Курир позивајући се на сазнања “добро обавјештеног извора”, Вуковић је у периоду од 2014-2025 године куповао станове и апартмане на Копаонику, укупне вриједности око 2.500.000 евра, док је у истом периоду, продавао дио непокретности за износ од 750.000 евра
Наводно, овај брачни пар живи у луксузној вили на свега 400 метара од ресторана у којем се догодило убиство.
