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МУП Српске истражује цурење личних података грађана на дарк вебу

Аутор:

АТВ
14.06.2026 14:05

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Фото: ATV

Припадници Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске у сарадњи са Агенцијом за информационо-комуникационе технологије предузимају мјере и радње, у складу са својим законским овлаштењима и надлежностима, на утврђивању свих чињеница у вези са појавом података корисника услуга Агенције за аграрна плаћања на дарк вебу, речено је Срни у МУП-у Српске.

Влада Републике Српске раније данас саопштила је да подаци 51.000 корисника услуга Агенције за аграрна плаћања на дарк вебу нису информације са владиног сајта и да је о томе информисана Јединица за високотехнолошки криминалитет МУП-а Српске.

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"Информације које су се појавиле на дарк вебу нису, како се то тамо наводи, информације са официјалног сајта Владе Републике Српске. Ријеч је о најгрубљој злоупотреби личних података, манипулацији информацијама, чиме се наноси штета угледу Владе Републике Српске", навели су из Владе.

Влада је одмах по сазнању да су на дарк вебу објављени подаци 51.000 корисника услуга Агенције за аграрна плаћања информисала Јединицу за високотехнолошки криминалитет МУП-а Републике Српске.

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Тагови :

МУП Републике Српске

дарк веб

хакерски напад

ИНФ Група

лични подаци

Влада Републике Српске

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