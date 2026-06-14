Цвијановић: Увијек сам била тимски играч - све што радим, радим у интересу Републике Српске

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је увијек била тимски играч и да све што ради ради у интересу Републике Српске.
Цвијановићева сматра да није најмоћнија жена у региону, јер позиције које је обављала или обавља су, како је појаснила, оне на којима може да креира или проводи одређене важне одлуке и да покаже да учествује у политичким процесима.
- Мислим да је важно рећи да сам увијек била дио тима, себе нисам посматрала никад као појединца који ради сам. Нисам ни била у прилици да нешто радим сама, ја сам тимски играч и све што радим радим у име Републике Српске, за Републику Српску и у њеном интересу - рекла је Цвијановићева за РТС.
Она је додала да при томе води рачуна о томе шта је базични интерес Српске и како се поставити према другима, па у неким ситуацијама може да издоминирати.
- Вртлог у БиХ ставља у ситуације да се налазите и на ватри и да ту можете и морате да покажете неки већи степен или разумијевања или борбености или доминације. Морате се изборити за своје мјесто - нагласила је Цвијановићева.
Она је додала да они који се налазе у вртлогу политичких процеса морају да буду борци.
- Себе бих описала прије као некога ко је борац, ко не одустаје, али не као неко ко је најмоћнији у поређењу са другим женама које се данас баве политиком на Балкану - закључила је Цвијановићева.
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